De candidatos, radicaciones y encuestas

Ya salimos de la “parte pico” de la temporada de huracanes y entramos a la “parte pico” del período de anuncios y radicaciones de candidaturas políticas para las próximas elecciones.

Para los principales puestos solo cuatro candidatos han radicado, el gobernador Pedro Pierluisi, el senador Juan Zaragoza, el Lcdo. Pablo José Hernández, y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.

El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez y el senador William Villafañe anunciaron que irán a primarias para comisionado residente en la Palma. En ese renglón, tal parece, que tanto al gobernador Pierluisi como a la comisionada residente, Jenniffer González, les ha ido mal tratando de reclutar.

El gobernador Pierluisi ya dijo que no descarta entrar al proceso de primarias sin endosar candidato a Washington. Esto luego de un esfuerzo sin éxito por reclutar al exsenador Larry Seilhamer como compañero de dupleta, y de que se hablara de la posibilidad de que el secretario de Salud, Carlos Mellado, fuese ese compañero. En el caso de González se intentó reclutar al general José Juan Reyes, se ha hablado del Dr. Lorenzo González y del ex secretario de Estado, Elmer Román. En el caso de la comisionada, destacó Metro el 25 de octubre: “mientras el incumbente Pedro Pierluisi oficializará su candidatura el domingo, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, confirmó a Metro Puerto Rico que esta misma semana anunciará la fecha de su radicación”. Esa semana culminó el 29 de octubre y no anunció. Tan reciente como el pasado domingo indicó que antes que culmine esta semana anunciará la fecha.

La comisionada sí hizo saber que el día de su radicación la realizará con su candidato a comisionado residente. En su caso, Jenniffer González es una líder política indiscutible con la fuerza para ella cargar a sus compañeros. Quedó demostrado cuando en diciembre del 2015 anunció su aspiración a Washington junto a Ricardo Rosselló. González había sido clara en que aspiraría a la reelección para la Cámara de Representantes. Sin embargo, fue persuadida con éxito, por el equipo de campaña de Rosselló, para que se uniera a éste en dupla, y así ocurrió. Dieciocho meses antes de las elecciones, según una encuesta, el hijo de Pedro Rosselló prevalecía con 61 % de apoyo sobre un 25 % de Pierluisi. El día de la primaria la ventaja de 36 % se desplomó a 2 %. Pienso que la figura de Jenniffer González y su unión a Rosselló fue muy importante en esa victoria de 2 % porque la historia pudo haber sido otra sin esa unión. La figura de la comisionada cubrió la deficiencia de experiencia que carecía Rosselló.

El buscar una figura que le acompañe en la papeleta de la primaria, más que hacerle bien, es un riesgo para la campaña de González, y me explico. Su figura es fuerte, tiene un factor reconocimiento saludable y domina el juego de pies en la política criolla. En el 2016 ella cargó al candidato a gobernador y hoy cargaría al candidato a comisionado. ¿Cuán duro estará ese candidato que la acompañará en el dominio mediático? No lo sé, pero si es una figura que puede tener traspiés en esa materia, puede convertirse en un dolor de cabeza para la campaña de ella y estarían a la ofensiva contra el gobernador y a la defensiva con el bulto de su candidato a comisionado.

Me aventuro a pensar, por sus expresiones, que Pedro Pierluisi no logró conseguir compañero para la dupla. Villafañe y Meléndez lo apoyan. Al no conseguir a nadie, si él se abanderiza con uno de los dos que quedan, puede provocar un malestar innecesario en los seguidores de ambos candidatos a Washington.

Parte de esta “parte pico” del proceso de candidaturas incluye las encuestas. Cada una tiene su metodología, sus vicios, sus virtudes y defectos. Más allá de las encuestas, en esta etapa del juego, creo que, sobre el sentir de la calle, la medición más precisa es el comportamiento de los líderes políticos. Ya no existen líderes como Luis Muñoz Marín, Luis A. Ferré, Gilberto Concepción de Gracia, Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló en el sentido de que ellos marcaban la ruta y sus sectores los seguían. Los “líderes” de hoy se mojan la punta del dedo, sienten para dónde sopla el viento y entonces asumen posturas. Los alcaldes, presidentes municipales y legisladores son los que más contacto suelen tener con la base de los partidos. Al mirar las posturas de estos, uno puede tener una idea de donde está la base. No es científico, pero algo puede decir.

Finalmente, veo una campaña de la comisionada algo errática. Hablan de encuestas sin datos, sin ellos mismos poder definir y explicar quién y cómo las hacen, con una ofensiva de “me dijeron” y ataques constantes al gobernador Pierluisi, algo que tiene que estar en una campaña, pero debidamente medido y no lanzando tiros “a lo loco”, haciendo expresiones que no pueden sustentar con datos, nombres o caras. Si es verdad que Elías Sánchez es el director de campaña de facto, o cualquier otro que este manejando esos hilos, pues Jenniffer González necesita urgentemente un cambio de jockey en la dirección de su equipo.