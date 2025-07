Luis Javier Hernández advierte que no bajará la fiscalización al gobierno

El portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, advirtió a la gobernadora Jenniffer González Colón que su labor fiscalizadora no se detendrá y anticipó que tras sus señalamientos sobre el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles, su próximo objetivo es el Secretario de Salud.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Hernández reaccionó a las expresiones de la gobernadora, quien lo acusó de “vivir en paranoia” y ser “poco respetuoso” tras sus denuncias sobre la firma de la orden administrativa en Recursos Naturales. La mandataria también le recriminó su desempeño como alcalde de Villalba, acusándolo de dejar un “desastre” en el municipio.

“La gobernadora todavía no entiende que su actitud prepotente la tiene donde la tiene en estos momentos. Sus números han caído estrepitosamente, no tiene gobierno, no tiene equipo, no tiene obra y no tiene proyectos”, respondió el legislador.

Recordó que en el pasado sus advertencias sobre nominados de la gobernadora, como Verónica Ferraiuoli y Arturo Garffer, fueron desestimadas inicialmente y luego confirmadas. “Yo advertí que Ferraiuoli no había radicado tres planillas y que las enmendó el día del apagón. Al final, tuvo que retirar el nombramiento. Con Garffer advertí que no cumplía con los requisitos de residencia porque vivía en Florida. ¿Qué dijo la gobernadora? Que me leyera la Constitución. Al final, el tiempo me dio la razón”, afirmó.

Hernández subrayó que su fiscalización continuará sin descanso y dejó entrever que el Secretario de Salud será su próximo enfoque. Aunque no ofreció detalles sobre posibles señalamientos o referidos, aseguró que actuará con la misma firmeza.

“Yo no he sido irrespetuoso con la gobernadora. He sido directo y le he dicho la verdad. El tiempo me ha dado la razón y le adelanto que el próximo es el Secretario de Salud”, sentenció.

El legislador calificó la labor de su delegación popular en el Senado como una oposición real y seria, y reiteró su compromiso de continuar fiscalizando cada acción del gobierno.