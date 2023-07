Formar un partido político requiere una compleja combinación de visiones, recursos e iniciativas. El conservadurismo reúne Principios universales y no responde a ninguna clase social o agenda Ideológica, como tampoco es homogéneo. Hay tanto desastre que arreglar en PR: de energía, de educación, de salud, de agua, de vivienda indigna, de desempleo y ocio que corrompen el alma, que provocan la inevitable descomposición de comunidades, que facilitan el crimen y el narcotráfico, la violencia, el maltrato y el aborto sin restricciones. Frente a la tragedia del pueblo tenemos un Gobierno sobredimensionado, inepto, irresponsable e infectado del clientelismo, amiguismo, amparado en la impunidad, que limita la libertad personal y económica, controlando toda actividad.

Comentaristas de todo tipo, algunos que ni viven en Puerto Rico, quisieran que, ante temas y retos Fundamentales, nos enfoquemos en sus temas de interés. Temas que son fuente de escándalo y “venden” opinión, pero no pueden conformar un plan de gobierno dirigido a atender objetivos Fundamentales. Considere lo que un gobierno fundamentado en PRINCIPIOS haría ante los problemas denunciados, provocando sanidad en una sociedad, contrarrestando toda disfunción social y gubernamental. Proyecto Dignidad ejecuta una estrategia FUNDAMENTADA EN PRINCIPIOS para convertirlo en el Centro del sector conservador en PR. Mi función como presidente de Proyecto Dignidad no es el de enfocar en síntomas, sino en erradicar la enfermedad del cuerpo.

Hemos comenzado a consolidar estructuras, así como el financiamiento para operar, de lo cual depende la sostenibilidad a largo plazo. Se han constituido 54 Comités Municipales e Identificado 39 candidatos a alcalde como requiere la Ley. Estos Comités Municipales se convertirán en “Solucionadores de Problemas” y “Agentes de Cambio” para que sus Comunidades sean contrapeso al “Gobierno Omnipresente”. Este empoderamiento tiene como objetivo un Gobierno Central menos controlador y a la reconstitución de Comunidades capaces que no sean dependientes del Gobierno Central y su política clientelista. Más democracia, libertad personal y económica parece intimidar al PNP-PPD.

Hemos cumplido con requisitos impuestos a los nuevos partidos políticos. Esto preocupa a PNP/PPD/PIP, constituidos antes de la nueva ley, aprobada para evitar la competencia. El juego cambió cuando se fundó nuestro partido y quedamos inscritos. Esta competencia ni la entienden, ni la pueden enfrentar porque no se basa en el argumento manipulador del estatus. Necesitamos fortalecer a Proyecto Dignidad para posicionarlo como el Centro del sector conservador en PR.

Proyecto Dignidad es único en la historia política de PR. Un partido conservador surgido del pueblo, mayoritariamente del Pueblo Cristiano, que no es un club social, o copia subordinada a alguna ideología o partido, que por PRINCIPIOS cristianos no abrazamos el insulto y la discordia.

Nuestra estrategia es crear un equipo de portavoces; con estatura moral, que no insulten sino eduquen, convenzan y movilicen. Portavoces fundamentados en PRINCIPIOS, no en ideologías. Portavoces cuyas opiniones no estén compradas y no dirigidas a algún “grupo de interés” para ganar simpatías electorales. Nuestra cobertura de temas y extensión será mayor, pero siempre fundamentada en PRINCIPIOS y para el beneficio de todos.

Dignidad es un partido nuevo, que levantarlo ha requerido mucho esfuerzo, así como una gran dosis de sacrificio personal, sumado a un compromiso férreo de lealtad a sus PRINCIPIOS.

A cuantos se consideren conservadores, el PRINCIPIO de solidaridad les llama a aportar su mejor contribución al movimiento conservador y al único partido que ofrece verdadera esperanza a Puerto Rico. Ese mismo principio les requiere su más decidido compromiso en la construcción y consolidación del sector conservador en PR.