Estadidad: Un vacilón para el PNP

Pretender que un estadista reconozca publicamente que el proyecto de los cabilderos de la estadidad fue una pérdida de tiempo y desperdicio de fondos públicos, es como pretender que un estadolibrista admita públicamente que el Estado Libre Asociado es una colonia, y que el gobierno federal puede hacer lo que se le antoje, como imponernos una Ley PROMESA y una Junta de Supervisión Fiscal.

Hace unas semanas un tribunal ordenó la destitución de Elizabeth Torres como “delegada de la estadidad” y aunque el berrinche podría llegar al Tribunal Supremo, hasta el momento prevalece la destitución. El pasado lunes en la noche se anunció la renuncia de María “Mayita” Meléndez como “delegada”. En este caso es de conocimiento público que Meléndez atraviesa una situación de salud que amerita se concentre solo en eso. Aprovecho para desearle que se recupere pronto, para que pueda seguir gozando de salud y disfrutando su familia.

Ahora bien, independientemente de estas situaciones con estas dos figuras, cada vez el pueblo, incluyendo un gran sector de estadistas en el Partido Nuevo Progresista (PNP), se percata que esto de los delegados solo fue otra autosatisfacción azul. El que sea capaz de creer que estos delegados adelantaron la estadidad, pues son capaces de creer que porque hubo un tornado en Aguada es señal de que la estadidad sí está acercándose. La estadidad no ha adelantado absolutamente nada desde que estos “delegados” comenzaron.

El PNP, que dice tener como norte la estadidad, lo que hace es utilizarla como medio para llegar al fin de ganar elecciones. Líderes PNP aseguran que la estadidad ha avanzado. Echemos un vistazo a los últimos tres eventos donde se ha medido la estadidad: en el 2012 obtuvo 61 % de los votos, en el 2017 obtuvo el 97 %, y en el 2020 obtuvo el 53 %.

El PNP no ha tomado en serio el tema del estatus y la estadidad. Repito, solo lo usan para mantener un electorado cautivo que les represente votos en las elecciones para ganarlas.

En noviembre del 1993 el gobierno PNP celebró un plebiscito entre Estadidad, ELA e Independencia. El ELA prevaleció por 2 %.

En el 1998 el gobierno PNP celebró otro plebiscito, pero cambió las fórmulas añadiendo “Territorial” a la definición del ELA (lo que es cierto) y añadió la Libre Asociación. La expectativa era que se diluyera el apoyo al ELA con la Libre Asociación y así la estadidad ganaría. El Partido Popular Democrático (PPD), encabezado por Aníbal Acevedo Vilá, llamó a los populares a alinearse en la quinta columna de la papeleta, que leía “Ninguna de las Anteriores”. Esa opción ganó con el 50 % de los votos y la estadidad obtuvo 47 %.

En el 2012 el PNP plebiscitó las elecciones generales. En la primera opción del plebiscito perdió el estatus actual (que no le llamaron ELA) y en la segunda ganó la estadidad. ¿Pasó algo en el Congreso? Nada.

En el 2017 el PNP hizo otro plebiscito entre estadidad, libre asociación mezclado con independencia y el “Actual Estatus Territorial”. Ganó la estadidad con 97 %, pero hubo boicot popular e independentista. Lo estadistas fueron casi solos a votar.

En el 2020 el PNP hizo otro plebiscito para que la gente votara si la isla debía ser admitida como un estado inmediatamente. El 53 % votó que sí. Meses más tarde celebraron una elección especial para elegir los “delegados de la estadidad”. ¿Qué ha ocurrido?, ¿dónde estamos hoy?

Mire como en los pasados 30 años el PNP ha puesto los plebiscitos para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, y el Congreso sencillamente no ha hecho caso, y en gran medida porque se dan cuenta que los plebiscitos criollos son solo el medio para lograr el fin: ganar elecciones y administrar la colonia.

Estadidad es solo una, con paridad en fondos federales, responsabilidades contributivas para los que más ganan (es falso que todos los puertorriqueños las pagarían como dice el PPD, aún sabiendo que no es cierto), sin equipo olímpico y sin Miss Universe. Esa es la estadidad, ¡punto! Ahora bien, ¿se ha preguntado porque cuando el PPD, en estos últimos 30 años, teniendo el poder, no se ha atrevido presentar a los puertorriqueños y a el Congreso una definición de ELA desarrollado con mayores poderes autonómicos? No hay que ser un genio para saber que es porque se lo van a descartar y se validará que somos una colonia. No quieren revolcar la… lo que huele mal.

No hay capacidad ni voluntad del PNP, del PPD, ni del Partido Independentista Puertorriqueño para sentarse en una mesa y llegar a acuerdos para ir juntos a Washington. Si la excusa del Congreso para hacer nada es que se está descartando el ELA en las propuestas, dejen que el PPD ponga su wish list del ELA y somentan al Congreso, que sean ellos los que digan “esto sí y esto no” y con lo que ellos se comprometan, vamos pa’ lante, pero túmbenle la excusa de que “hasta que se pongan deacuerdo” o “estan sacando gran parte del electorado sacando al ELA”. Hoy, yo entiendo que en un plebiscito donde pongan el ELA actual con la estadidad, esta última prevalecería.