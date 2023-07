Estela de humo en cúpula del Capitolio

La legislatura está supuesta a ser un retrato representativo de la sociedad que la elige. Hemos tenido de todo en nuestra legislatura, desde un payaso de profesión, así como figuras “pintorezcas” que es más lo que entretienen con sus estilos y disparates que lo que legislan en favor del pueblo.

Aunque siempre ha habido de todo, en balance, es desproporcional en términos cuantitativos los legisladores que más o menos tienen dos dedos de frente que los que realmente llegan a aportar muy poco o nada. No obstante, cuando una comisión en su totalidad vota a favor de autorizar una resolución para investigar las líneas de humo que dejan los aviones en el cielo, pues es inevitable rascarse la cabeza.

La representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos, radicó una resolución para investigar esas estelas de humo que dejan los aviones y la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes, en tu totalidad, le votó a favor.

Primero, ¿quiénes son los miembros de esta comisión? Roberto Ruíz de Porras (PPD Carolina), Luis Raúl Torres (Independiente San Juan), Deborah Soto (PPD Toa Baja), Dennis Márquez (PIP Acumulación), Luis “Junior” Pérez (PNP Bayamón), Héctor Ferrer Santiago (PPD Acumulación), José “Betito” Márzquez (MVC Acumulación), y Burgos.

No soy ingeniero, científico aeronáutico, ni algo así por el estilo. Desde joven veía esas líneas blancas con el paso de un avión y siempre asumí que tenían que ver con temperatura, como cuando uno exhala aire caliente en un lugar con bajas temperaturas y ese aire se convierte en humo cuando sale de la boca o de la nariz.

Cuando ví el informe de la Comisión de Asuntos Interno, pues lo que leí me pareció algo cargado de drama. “Diversos profesionales de la comunidad científica han alertado sobre los grandes depósitos de productos químicos que son emitidos por estos aviones… Ciertamente, esta situación debe ser atendida de manera inmediata toda vez que pone en riesgo la salud de nuestros ciudadanos. Esto es una prioridad, ya que nos preocupa los posibles efectos nocivos que estos químicos, metales y gases puedan estar causando en la ciudadanía puertorriqueña, además, en nuestra flora y fauna. Por esa razón, damos paso a la medida”, lee el mismo.

Me comuniqué con el piloto de combate, el puertorriqueño, Carlos “Pantera” Quiñones. “Esas estelas de humo son provocadas por la diferencia en temperaturas cuando tú estas sobre los 30,000 o 35,000 pies de altura, el aire que entra por la turbina, que entra frío, luego sale caliente (por la temperatura del motor). Ese aire caliente enfrenta la atmósfera y a esa altura las temperaturas estan a -30 grados centígrados y eso sencillamente se llama condensación. Si quieres hacer una analogía cuando estamos en invierno, en ciudades del norte de Estados Unidos, y tú respiras por la nariz o la boca cuando ese aire que tú exhalas, que es aire caliente enfrenta las temperaturas frías se vuelve como un humo blanco, es lo mismo”. Creo que con eso le ahorramos el tiempo a la Comsión de Salud, que ahora debe “investigar” ese particular.

La resolución utiliza el nombre de “estela química”, en mi opinión para engrandecer y poner esta bobería como algo grande y escandaloso, pero es tan sencillo como humo. Esta medida legislativa se basa en teorías de conspiración que publica en el internet cualquier persona, hasta por entretenerse. Pero, ¿que toda una comisión legislativa pierda el tiempo en eso, con tanta cosa seria que hay que investigar?

Estimo mucho al representante Luis Raúl Torres, quien lleva a cabo investigaciones sobre el tema energético en la Cámara. No obstante, darle un nivel, aunque sea mínimo, de veracidad a estas teorías de conspiración, pues un poco puede hacer que otros le cuestionen la seriedad en otras investigaciones. “Siempre se ha dicho que estas estelas, y hay teorías de eso alrededor de distintas fuentes, de que esas estelas tienen algún componente químico, que se hacen pruebas químicas con eso que lanzan estos aviones porque… que curioso que estos aviones que pasan a esa distancia, a esas alturas son los únicos que dejan esas estelas cuando pasan. Aquí ningún avión comercial ni ningún avión de ese tipo que pasa sobre nosotros deja eso. ¿Porqué esos aviones van a esa altura y aveces dan varias vueltas por distintos lugares soltando esa estela? ¿Es curioso no?”, expresó.

Nuevamente, no tiene que ver con el avión, es con la altura. Los aviones vuelan a distintas alturas para evitar una colisión. Usted puede ver un avión que no deja estela y otro que sí, pasando casi simultáneamente por el mismo lugar. Uno puede ir a 38,000 pies de altura y el otro a 28,000. Si usted ve un avión dejando una estela y a los 5 minutos ve otro también dejando estela, no es que el avión esté dando vueltas, es que no se trata del mismo avión. El fin de semana pasado vi uno que dejó estela en el área de Guánica, así que es incorrecto decir que los que pasan por la isla no dejan estelas. Cada rato las vemos.

La teoría de que esas estelas se tratan de una “fumigación” con la intención de “esterilizar a la población, provocarnos enfermedades y ejecutar un plan secreto para cambiar el clima”, entre otras interpretaciones, como han planteado algunos de los que creen en esas teorías de conspiración sencillamente son unos disparateros.

La Comisión de Asuntos Internos sorprede con dejar que estas teorías, de las cuales nadie ha podido presentar una base científica seria y prestigiosa, ocupen el tiempo de una Comisión de Salud, cuando en nuestra isla hay tantos asuntos apremiantes que investigar.

Suponiendo que nuestra Cámara de Representantes descubriera que las estelas de humo sí hicieran algún daño y se llevaran el Premio Nobel de la ciencia, ¿qué haremos? ¿cerrar nuestro espacio aéreo? De hecho, ¿es nuestro espacio aéreo?. ¿Prohibirían en la isla los aterrizajes y despegues de Jet Blue, Delta, American, Iberia, y demás? ¿Nos someterán a viajar en barcos para visitar distintos destinos? Así de absurda es esta resolución de investigación.

Ahora está en manos de los miembros de la Comsión de Salud, compuesta por Sol Higgins (PPD Humacao), Jesús Manuel Ortiz (PPD Acumulación), Luis “Narmito” Ortiz (PPD Guayama), y Mariana Nogales (MVC Acumulación), enmendar y darle seriedad a la Cámara de Representante como cuerpo desechando esta resolución y dedicándole tiempo a investigaciones serias y que realmente aporten a la calidad de vida de los puertorriqueños. Hay otros miembros de la Comisión de Salud, pero son los mismos que le dieron paso a esta resolición en la de Asuntos Internos, así que los doy “por perdidos” en este tema.