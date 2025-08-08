Cuatro aseguradoras proveerán cubierta médica a 125,000 funcionarios públicos elegibles

El nuevo director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), el licenciado Carlos Santiago Rosario, confirmó que se firmaron los contratos con las aseguradoras que proveerán cubierta médica a cerca de 125,000 servidores públicos autorizados por la Ley 95 de 1963 para suscribirse al Plan Vital.

La legislación permite la extensión de la cubierta de beneficios de salud a los funcionarios públicos activos que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos.

Según un comunicado de prensa, las aseguradoras contratadas son Auxilio Salud Plus Inc., PROSSAM, First Medical Health Plan Inc. y Plan de Salud Menonita Inc.

Además, Triple-S, mediante su programa Care Plus Medigap, ofrecerá opciones de cubierta suplementaria.

“Este año, todos los contratos con las aseguradoras fueron adjudicados mediante un RFP (solicitud de propuesta), promoviendo un proceso competitivo, transparente y alineado con los principios de sana administración pública. Estas aseguradoras ofrecen acceso a una gama de servicios esenciales, garantizando una cobertura médica digna, accesible y de calidad para los servidores públicos de Puerto Rico”, explicó Santiago Rosario.

Los empleados elegibles ya fueron notificados y tienen hasta el 14 de agosto de 2025 para suscribirse a cualquiera de los productos contratados con ASES, con efectividad a partir del primero de septiembre de 2025. Asimismo, se ha establecido un período de suscripción adicional del 15 de agosto al 12 de septiembre de 2025, con efectividad a partir del primero de octubre de 2025.

“La firma de estos contratos representa un paso importante en la protección de los derechos y beneficios de quienes laboran en el servicio público de Puerto Rico. El proceso competitivo de este año reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la calidad en la contratación de servicios de salud”, expresó el director ejecutivo de ASES, quien exhortó a los empleados a comunicarse con la oficina para una orientación.