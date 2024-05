“La Melaza”: “Tengo a Puerto Rico entero tirándome. Esa gente votan mucho”

El expelotero dominicano José Reyes, conocido como “La Melaza”, volvió hablar de Puerto Rico a días de su salida de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo). Este se convirtió en el decimosexto expulsado de la competencia y se quedó a puertas de la final.

En una entrevista con la revista People en Español, Reyes sostuvo que: “No he leído tanto porque no quiero envenenarme la mente afuera, ya tenía la mente totalmente envenenada adentro con todos los problemas que había adentro. Entonces es tiempo de ‘La Melaza’ de disfrutar aquí afuera. Sí he leído cosas [como] ‘espera que tú veas lo que hace el canijo... que Lupillo no era real’, tengo a Puerto Rico entero tirándome por algo de Maripily. Eso yo lo he visto por arribita…”.

Sobre el gran apoyo que ha recibido Maripily durante los cuatro meses de competencia, el integrante del cuarto Agua dijo que [Puerto Rico] “apoya mucho a sus talentos”.

“Yo creo que la Isla del Encanto apoya mucho a sus talentos, esa gente votan mucho, no solamente en este tipo de eventos, siempre han sido así, no importa cómo la persona lo esté haciendo, lo esté haciendo bien o mal. Eso no está mal, simplemente apoyan a su gente y no tengo nada en contra de eso en realidad. Cada cabeza es un mundo y dos es un universo”.

“Melaza” estuvo nominado en tres ocasiones durante la temporada, sin embargo fue dos veces al cuarto de eliminación luego de ser salvado por el mexicano Lupillo Rivera en la semana 15.

El jueves, uno de los finalistas saldrá de la casa convirtiéndose así en el séptimo lugar de la temporada. Mientras, el domingo otro concursante será eliminado y se colocará en el sexto lugar. Los cinco finalistas se disputarán los primeros tres lugares en la gran final del controversial reality.

¿Quiénes son los finalistas de la cuarta temporada?

Aleska Génesis



Alana Lliteras



Lupillo Rivera



Rodrigo Romeh



Maripily Rivera



Paulo Quevedo



Geraldine Bazán

Esto es lo que pasará en la semana final de LCDLF 4:

JUEVES DE ELIMINACIÓN Y MUSICALES

Otro habitante sería eliminado del reality. Se dará a conocer el sexto lugar de la competencia.

VIERNES DE FIESTA DE EXPARTICIPANTES

¿Entrarán los exparticipantes a la casa-estudio?

DOMINGO DE SEMIFINAL Y ELIMINACIÓN

Un último famoso sería eliminado. Este se convertirá en el quinto lugar de la cuarta temporada.