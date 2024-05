Alexandra Fuentes enfrenta a “La Melaza” por llamar “Macumba” a Maripily en LCDLF 4

El expelotero dominicano y decimosexto eliminado de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), José “La Melaza” Reyes aseguró en entrevista con Alexandra Fuentes en su programa “Alexandra a las 12″ que no sabe lo que significa “Macumba”, como apodada a la boricua Maripily Rivera dentro de la casa-estudio.

“Yo mismo no sé... Quiero recalcarle aquí a la gente que no fui yo quién le puso ese nombre”, dijo “Melaza”, mientras Fuentes le contestó “pero, tú le decías ‘Macumba’, ‘Macumba’”.

“No solo lo decía yo, lo decía varia gente”, sostuvo el dominicano. “Sí, pero estamos hablando. ‘Melaza’, estoy hablando contigo”, dijo entre risas la animadora boricua.

“No hay una persona que ponga más sobrenombres en la casa que Maripily. Lo que pasa es que los puertorriqueños apoyan demasiado y no hay nada malo en eso. Pueden seguir apoyando, pero no pueden apoyar lo malo que ella hace”.

El pasado lunes, “Melaza”, integrante del cuarto Agua desde el inicio del programa, se convirtió en el último eliminado de la casa luego de pisar el cuarto de eliminación por segunda vez en 16 semanas. Este fue nominado tres veces, una de ellas fue salvado por el cantante mexicano Lupillo Rivera.

MIÉRCOLES DE SORPRESAS FAMILIARES

Al parecer los familiares de los famosos tendrán la oportunidad de estar un poco más cerca a los habitantes de la casa.

JUEVES DE ELIMINACIÓN Y MUSICALES

Otro habitante sería eliminado del reality. Se dará a conocer el sexto lugar de la competencia.

VIERNES DE FIESTA DE EXPARTICIPANTES

¿Entrarán los exparticipantes a la casa-estudio?

DOMINGO DE SEMIFINAL Y ELIMINACIÓN

Un último famoso sería eliminado. Este se convertirá en el quinto lugar de la cuarta temporada.