Estos finalistas no podrán ganar los premios completos de “La Casa de los Famosos 4″

Aunque los siete finalistas de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), luchan esta semana por ganar la simpatía y apoyo del público para lograr el primer lugar de la competencia, dos de ellos no podrán obtener en su totalidad los premios monetarios de la temporada.

Se trata de los actores Paulo Quevedo y Geraldine Bazán, quienes ingresaron a la casa-estudio a mediados de marzo pasado, dos meses después de iniciar el programa.

Hace unas semanas, Quevedo en una conversación que tuvo en la casa sostuvo que: “a nosotros antes de entrar se nos especificó que no nos vamos a llevar el premio mayor”.

“Los nuevos, en este caso yo que entré a mitad no me llevo el premio mayor. Nos llevamos mitad del pastel. Nada más para que lo sepan, lo tengan en mente y que no digan que no es justo que un nuevo llegue a la final por eso. Recuerden que todo se volvió ecuánime y llegó hasta un punto en el que las cosas tienen que ser parejas”, añadió Paulo, quien se convirtió en finalista el pasado viernes luego de una prueba.

La final del programa se realizará este lunes, 20 de mayo de 2024. El ganador o ganadora de la temporada obtendrá $200 mil, mientras por primera vez, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar abandonará la casa con $50 mil.

Tanto Geraldine como Paulo compiten para ganar $100 mil (primer lugar), $50 mil (segundo lugar) y $25 mil (tercer lugar).

El jueves, uno de los finalistas saldrá de la casa convirtiéndose así en el séptimo lugar de la temporada. Mientras, el domingo otro concursante será eliminado y se colocará en el sexto lugar. Los cinco finalistas se disputarán los primeros tres lugares en la gran final del controversial reality.

Esto es lo que pasará en la semana final de LCDLF 4

MIÉRCOLES DE SORPRESAS FAMILIARES

Al parecer los familiares de los famosos tendrán la oportunidad de estar un poco más cerca a los habitantes de la casa.

JUEVES DE ELIMINACIÓN Y MUSICALES

Otro habitante sería eliminado del reality. Se dará a conocer el sexto lugar de la competencia.

VIERNES DE FIESTA DE EXPARTICIPANTES

¿Entrarán los exparticipantes a la casa-estudio?

DOMINGO DE SEMIFINAL Y ELIMINACIÓN

Un último famoso sería eliminado. Este se convertirá en el quinto lugar de la cuarta temporada.