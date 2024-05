Tal parece que a días de la final de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), la animadora boricua y decimoquinta eliminada, Patricia Corcino, apoya a su compatriota Maripily Rivera, con quien tuvo varios encontronazos durante su corta estadía en la casa-estudio.

En medio de una dinámica publicada en TikTok, Patricia optó por Maripily para ganar el dicho programa, el cual culmina este lunes. Los mexicanos Paulo Quevedo y Rodrigo Romeh también son favoritos de Corcino.

Patricia ingresó a la casa-estudio el pasado 13 de marzo, luego de las renuncias de dos habitantes y una expulsión por agresión.

La final del programa se realizará el lunes, 20 de mayo 2024. El ganador o ganadora de la temporada obtendrá $200 mil, mientras por primera vez, el segundo lugar se llevará $100 mil.

¿Patricia Corcino ahora apoya a Maripily para ganar “La Casa de los Famosos 4″?

Luego de salir de la competencia, Patricia sostuvo que: “La realidad no lo tomo como no ser apoyada mas bien lo tomo como que hay una plantilla muy fuerte en la que me tocó estar. Lupillo Rivera... un gran competir, igual [Rodrigo] Romeh, lo mismo Paulo [Quevedo]. El haberme puesto las pilas, como nosotros decimos, haber ganado lideresa, todo lo que la casa tiene para poder ganar, yo creo que le demostré al público que independientemente el poco tiempo que yo llevara, yo merecía estar ahí. No lo tomo como no ser apoyada, lo tomo como que hay grandes competidores y hay que elegir al final del día”.

Mientras, Corcino volvió a resaltar las “faltas de respeto” que considera que tuvo de parte de Maripily Rivera en la competencia. “Entré con muchas ganas de estar con una compatriota, pero también reconozco que soy una mujer de límites y no por el hecho de estar con una compatriota por a permitir que se me falte el respeto o que la convivencia no sea amena”.

Sobre a quién apoyará para ganar la temporada, Patricia prefirió no decir nombres. “Hay tanta gente adentro que se merece esos 200 mil dólares en el punto en el que estamos. Yo no puedo, todavía, aunque estemos a punto de la final... los cambios son más abruptos y más constantes. Para mí sería muy irresponsable decirte ‘voy apoyar a tal persona’. Claro, hay una bandera de por medio, pero también hay límites y hay respeto que siempre he resaltado”.

A una semana de la final de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos”, Telemundo anunció este lunes, que otros dos habitantes saldrán esta semana de la casa-estudio.

La noche del lunes, se conocerán los cuatro nombres que completan el grupo de finalistas. Estos se unen al fisiculturista mexicano Rodrigo Romeh, a la venezolana Aleska Génesis Castellanos y el actor mexicano Paulo Quevedo.

Por su parte, este jueves un habitante quedará eliminado de la competencia y se convertirá en el séptimo lugar. Mientras, el domingo, un día antes de la final, otro concursante saldrá de la casa y se llevará el sexto lugar.

El primer lugar del programa ganará $200 mil, el segundo obtendrá un maletín con $100 mil y el habitante que logre el tercer lugar se llevará $50 mil.

Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Sara Anderson Berríos y Wendy Guevara (LCDLF MX) han sido las pasadas ganadoras del popular programa.

LCDLF 4 comenzó el 23 de enero de 2024.

Hasta el lunes, 13 mayo 2024, LCDLF 4 cuenta con 7 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow, Cristina Porta, Patricia Corcino y “La Melaza”, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

MIÉRCOLES DE SORPRESAS FAMILIARES

Al parecer los familiares de los famosos tendrán la oportunidad de estar un poco más cerca a los habitantes de La Casa.

JUEVES DE ELIMINACIÓN Y MUSICALES

Otro habitante sería eliminado del reality. Se dará a conocer el sexto lugar de la competencia.

VIERNES DE FIESTA DE EXPARTICIPANTES

¿Entrarán los exparticipantes a la casa-estudio?

DOMINGO DE SEMIFINAL Y ELIMINACIÓN

Un último famoso sería eliminado. Este se convertirá en el quinto lugar de la cuarta temporada.