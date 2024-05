Exparticipante de “La Casa de los Famosos 4″ arremete contra “Divaza” y Ariadna por supuestas amenazas

El tercer eliminado de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), Fernando Lozada, arremetió contra dos exparticipantes del dicho programa, que culmina este lunes.

En una entrevista con un comunicador mexicano, Lozada, quien fue segundo lugar en la primera temporada de “Los 50″, desmintió las alegadas amenazas que le hizo al youtuber venezolano Pedro Figueira, conocido como “La Divaza”.

“Es el proyecto más tóxico en el que he estado incluso fuera estoy teniendo problemas con gente que ni siquiera veo. Este chavito ‘La Divaza’ dice que yo lo amenacé... yo no amenazo. Yo soy más de accionar, si tengo problema contigo te digo ‘déjame en paz’. No voy a estar amenazando y ya no hago ese tipo de cosas, soy un señor de 35 años, padre de familia”, dijo Lozada.

“Dicen que amenacé, no es cierto, pero ya no quiero meterme en discusiones. Yo no me he metido con ‘La Divaza’, no me he metido con a Ari [Ariadna Gutiérrez] y siguen diciendo eso”, añadió

Estas expresiones surgen luego que “Divaza” y Ariadna comentaran en un podcast, colgado en YouTube, que Lozada amenazó al venezolano de golpearlo.

“Divaza” abandonó el dicho reality show durante la semana 12, mientras Ariadna, quien es modelo, actriz y virreina de Miss Universo 2015, resultó la doceava eliminada de la temporada.

La final del programa se realizará este lunes, 20 de mayo de 2024. El ganador o ganadora de la temporada obtendrá $200 mil, mientras por primera vez, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar abandonará la casa con $50 mil.

Esto es lo que pasará en la semana final de LCDLF 4:

JUEVES DE ELIMINACIÓN Y MUSICALES

Otro habitante sería eliminado del reality. Se dará a conocer el sexto lugar de la competencia.

VIERNES DE FIESTA DE EXPARTICIPANTES

¿Entrarán los exparticipantes a la casa-estudio?

DOMINGO DE SEMIFINAL Y ELIMINACIÓN

Un último famoso sería eliminado. Este se convertirá en el quinto lugar de la cuarta temporada.