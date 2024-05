Lupillo Rivera se le declara a otra habitante de “La Casa de los Famosos 4″

A días de la final de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), el cantante mexicano Lupillo Rivera sorprendió la noche del miércoles, con una fuerte revelación sobre una de las siete finalistas.

En medio de una conversación con la hermana de la venezolana Aleska Génesis y una de las hijas de Lupillo, quienes junto a otros familiares de los finalistas compartieron unas horas en la casa-estudio, el mexicano sostuvo que no le hablaba a Aleska al inicio del reality ya que le gustaba.

Estas declaraciones sorprendieron a las visitas y a la propia Aleska, quien dijo “me morí” al escuchar a Lupillo.

Aleska y Lupillo son los únicos habitantes que permanecen en el cuarto Agua tras la eliminación, el pasado lunes, del expelotero dominicano José Reyes, conocido como “La Melaza”.

La final del programa se realizará este lunes, 20 de mayo de 2024. El ganador o ganadora de la temporada obtendrá $200 mil, mientras por primera vez, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar abandonará la casa con $50 mil.

Rosa Rivera, madre del cantante mexicano Lupillo Rivera, estalló contra la boricua Maripily Rivera luego que se dieran a conocer el pasado lunes, los nombres de los siete finalistas de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

A través de un video colgados en las redes sociales, en una entrevista con Juan Rivera, quien fue habitante de la tercera temporada de LCDLF, Rosa aseguró que espera que Maripily no gane el dicho programa.

“La Maripily, esa es la de allá [Puerto Rico... Pues ojalá que no, es que no te enseña nada, no es cantante, no es nada, es pura grosera, encueratriz... Anda enseñando todo el trasero”, dijo Rosa.

Esto es lo que pasará en la semana final de LCDLF 4:

JUEVES DE ELIMINACIÓN Y MUSICALES

Otro habitante sería eliminado del reality. Se dará a conocer el sexto lugar de la competencia.

VIERNES DE FIESTA DE EXPARTICIPANTES

¿Entrarán los exparticipantes a la casa-estudio?

DOMINGO DE SEMIFINAL Y ELIMINACIÓN

Un último famoso sería eliminado. Este se convertirá en el quinto lugar de la cuarta temporada.