Maripily Rivera sorprende en LCDLF 4 con dato de su vida sexual: “Estuve con un nene”

La empresaria boricua Maripily Rivera sorprendió a los seguidores de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), con una confesión sobre su vida sexual.

En una conversación con los mexicanos Clovis Nienow y Rodrigo Romeh, Rivera, de 46 años, habló sobre el tipo de hombre que le gusta y le atrae.

Familia de Lupillo Rivera envía “comunicado urgente” tras su controversial participación en LCDLF 4

Recomendados

“Es del tipo de hombre como ustedes dos. No me gusta el hombre bajito... de aquí, el tipo de hombre como Lupillo no me gusta... ni loca”, dijo.

Esta confesó que estuvo sexualmente con un joven casi de la edad de su hijo.

“La Divaza” da detalles de la pelea censurada entre Maripily y Ariadna en “La Casa de los Famosos 4″

Presentadora estalla contra Telemundo y Lupillo: “Están tratando de manipular al público que no ve el 24/7″

“Yo estuve con un nene... ay Dios mío, Señor. De la edad de mi hijo casi, pero un poquito más y no vuelvo. El nene estaba bien bello, bien bello y no parecía la edad. Tenía 24 años”, sostuvo entre risas la modelo.

Ariadna sobre Maripily: “Nunca era utilizarla por sus votos, simplemente era perdonar”

Maripily Rivera sorprende en LCDLF 4 con dato de su vida sexual

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 11 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez y Ariadna Gutiérrez, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

Telemundo anuncia final de “La casa de los famosos 4″

La cadena Telemundo anunció el pasado lunes, que la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), llegará a su final a finales del próximo mes de mayo, cumpliendo con cuatro meses al aire.

Presentan a los 20 concursantes de “Top Chef VIP 3″

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo de 2024, donde uno de los finalistas se llevará un premio 200 mil dólares.

Se espera que el programa cuente con 17 eliminaciones y seis finalistas o 18 eliminaciones y cinco finalistas.

Entre los habitantes favoritos de los cibernautas para ganar LCDLF 4 se encuentran: Clovis Nienow, Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Alana Lliteras.

El famoso programa ser sustituido por la tercera temporada de la competencia culinaria “Top Chef VIP”, la cual contará con celebridades como: Alicia Machado, Patricia Navidad, “El Puma”, Rosie Rivera, Diana Reyes, Carolina Tejera, Daniela Castro y Polo Marín.

“Top Chef VIP 3″ estrena el martes, 21 de mayo 2024, con la animación de la actriz colombiana Carmen Villalobos.