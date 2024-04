Presentadora estalla contra Telemundo y Lupillo: “Están tratando de manipular al público que no ve el 24/7″

La conocida presentadora mexicana Ana María Canseco estalló contra Telemundo y Lupillo Rivera luego de la sorpresiva eliminación de la colombiana Ariadna Gutiérrez de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

La eliminación de la actriz y primera finalista de Miss Universo 2015 se dio a un día de que esta denunciara el machismo y maltrato emocional que estaba recibiendo de Rivera dentro de la casa-estudio.

En su cuenta de la red social X, antes Twitter, Canseco escribió que: “Todo es Lupillo ‘la víctima’, están tratando de manipular al público que no ve el 24/7. Es el programa más desbalanceado que he visto y con un favoritismo abiertamente. Ya no disimulan”.

La exconductora de programas matutinos de Telemundo y Univision, señaló que: “ya podría predecir el ganador y no porque actúe bien”.

En otro post, la mexicana sostuvo que: “Quizás los chicos del cuarto Tierra tienen la casa en contra pero afuera los perdedores son otros. Lupillo muy preocupado porque el pasado regresa… Y volverá a pasar si él no busca ayuda”.

lo que está pasando… Asi o más obvio es el programa más des balanceado que he visto!!! Y con un favoritismo abiertamente… ya no disimulan! — Ana Maria Canseco 🕊️ (@AnaMariaCanseco) April 16, 2024

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 11 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez y Ariadna Gutiérrez, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa se llevará un premio 200 mil dólares.

La cadena Telemundo anunció este lunes, que la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), llegará a su final a finales del próximo mes de mayo, cumpliendo con cuatro meses al aire.

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo de 2024, donde uno de los finalistas se llevará un premio 200 mil dólares.

Se espera que el programa cuente con 17 eliminaciones y seis finalistas o 18 eliminaciones y cinco finalistas.

Entre los habitantes favoritos de los cibernautas para ganar LCDLF 4 se encuentran: Clovis Nienow, Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Alana Lliteras.

El famoso programa ser sustituido por la tercera temporada de la competencia culinaria “Top Chef VIP”, la cual contará con celebridades como: Alicia Machado, Patricia Navidad, “El Puma”, Rosie Rivera, Diana Reyes, Carolina Tejera, Daniela Castro y Polo Marín.

“Top Chef VIP 3″ estrena el martes, 21 de mayo 2024, con la animación de la actriz colombiana Carmen Villalobos.