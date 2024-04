Ariadna sobre Maripily: “Nunca era utilizarla por sus votos, simplemente era perdonar”

La modelo colombiana y virreina de Miss Universo 2015; Ariadna Gutiérrez, doceava eliminada de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), habló en entrevista con el programa local “Alexandra a las 12” sobre su salida de la casa, su reconciliación con Maripily Rivera y la situación fuerte que tuvo con Lupillo Rivera durante sus 84 días encerrada.

“Llevaba un par de semanas sintiéndome muy mal, muy decaída, la energía en el cuarto estaba muy pesada, en la casa peor y luego de la salida de ‘Divaza’, la verdad es que me fui en picada y no me sentía bien”, dijo Ariadna.

Mientras, sobre Maripily, la colombiana sostuvo que: “Decidimos [grupo Tierra] llegar a ese perdón con Maripily después que ella baja de su última eliminación con una actitud muy diferente como la Maripily que conocíamos de un principio como ‘Mamipily’. Nuestro objetivo era perdonar nunca era traerla al cuarto a jugar, nunca era utilizarla por sus votos, simplemente era perdonar”.

Por su parte, la beldad expresó con seguridad que la situación con Lupillo le afectó su permanencia en la competencia. “Claro que sí. La situación con Lupillo me afectó muchísimo y no solamente a mí sino a todo el cuarto y siento que a toda la casa”.

Esta dijo, además, que no se arrepiente de nada de lo que hizo dentro de la casa-estudio. “No me arrepiento de nada que hice en la casa. Siento que todo tiene un motivo, una razón y también una consecuencia. Si en algún momento experimenté las consecuencias de algunas de mis acciones, era necesario para mi aprendizaje. Todo pasa como debe de ser y no me arrepiento”.

Gutiérrez, de 30 años, manifestó que ve como ganador a un integrante del cuarto Tierra. “A cualquier persona del cuarto Tierra, a Maripily, Clovis o Romeh... del resto, a nadie”.

De su experiencia en Miss Universo 2015, donde fue coronada por error del animador estadounidense Steve Harvey, y LCDLF, la colombiana aseguró que: “El Miss Universo no es nada comparado con ‘La casa de los famosos’ y yo pensé que eso era lo mas difícil que había vivido hasta el momento. LCDLF no se compara”.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 11 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez y Ariadna Gutiérrez, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa se llevará un premio 200 mil dólares.

Ariadna sobre Maripily: “Nunca era utilizarla por sus votos, simplemente era perdonar”

La cadena Telemundo anunció este lunes, que la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), llegará a su final a finales del próximo mes de mayo, cumpliendo con cuatro meses al aire.

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo de 2024, donde uno de los finalistas se llevará un premio 200 mil dólares.

Se espera que el programa cuente con 17 eliminaciones y seis finalistas o 18 eliminaciones y cinco finalistas.

Entre los habitantes favoritos de los cibernautas para ganar LCDLF 4 se encuentran: Clovis Nienow, Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Alana Lliteras.

El famoso programa ser sustituido por la tercera temporada de la competencia culinaria “Top Chef VIP”, la cual contará con celebridades como: Alicia Machado, Patricia Navidad, “El Puma”, Rosie Rivera, Diana Reyes, Carolina Tejera, Daniela Castro y Polo Marín.

“Top Chef VIP 3″ estrena el martes, 21 de mayo 2024, con la animación de la actriz colombiana Carmen Villalobos.