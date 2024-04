Maripily y Patricia Corcino vuelven a pelear en la cena de “La Casa de los Famosos 4″

Las concursantes puertorriqueñas de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), Maripily Rivera y Patricia Corcino, volvieron a tener un fuerte enfrentamiento luego del doceavo posicionamiento / sinceramiento de la temporada, la cual culmina a finales de mayo próximo.

En medio de la cena junto a Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez, quienes están nominados junto a las habitantes boricuas, Patricia intentó conversar con Maripily y aclarar varias situaciones.

Sin embargo, Rivera, de 46 años, reaccionó de manera tajante y sostuvo que: “No digas nada de mí porque no tienes nada qué decir de mí. No te quiero escuchar. Basta con lo que me dijiste”.

“Cuando uno habla la verdad, duele y por eso reaccionas así”, respondió Patricia, de 35 años.

En otro momento, Maripily le dijo a su compatriota: “No te vengas a hacer la santa, que santa no eres. Eres un mueble”.

Uno de los cuatro nominados se convertirá la noche del lunes, en el doceavo eliminado o doceava eliminada del programa.

Las habitantes puertorriqueñas de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), Maripily Rivera y Patricia Corcino, tuvieron otro fuerte enfrentamiento durante la gala especial en la semana 12 del programa, emitida el pasado domingo.

Patricia eligió a Maripily para sincerarse. “Cuando tuviste el problema en cuarto Tierra te ayudamos muchísimo en el cuarto Fuego, mis compañeros y yo. Personalmente trabajé mucho lo que fue tu estado emocional y tu estado sicológico. Todo lo que estabas atravesando incondicionalmente te ayudé para levantarte y ayudarte a que brillaras para luego recibir una traición de la manera menos esperada posible. Entiendo y creo firmemente que el respeto no tiene nacionalidad. El respeto debe ser universal”, dijo Corcino.

Por su parte, Rivera le contestó que: “Que pena me da que estés atacando a una compatriota y diciendo muchas mentiras. Puerto Rico te ha visto por las cámaras haciendo estrategias falsas con Lupillo. Te preparaste para este posicionamiento para hacerme quedar mal y decir todas las mentiras que acabas de decir. Desde que llegaste a la casa, hace un mes, a los dos días te estabas declarando que ibas para la final. Ayer, te burlabas de mí que Puerto Rico me iba a sacar y que la mujer puertorriqueña no era como yo. La mujer puertorriqueña no es como tú.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 12 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca” e Isis Serrath Gutiérrez, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa se llevará un premio 200 mil dólares.