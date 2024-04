Telemundo anuncia fecha de la gran final de “La Casa de los Famosos 4″

La cadena Telemundo anunció este lunes, que la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), llegará a su final a finales del próximo mes de mayo, cumpliendo con cuatro meses al aire.

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo de 2024, donde uno de los finalistas se llevará un premio 200 mil dólares.

Se espera que el programa cuente con 17 eliminaciones y seis finalistas o 18 eliminaciones y cinco finalistas.

Entre los habitantes favoritos de los cibernautas para ganar LCDLF 4 se encuentran: Clovis Nienow, Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Alana Lliteras.

El famoso programa ser sustituido por la tercera temporada de la competencia culinaria “Top Chef VIP”, la cual contará con celebridades como: Alicia Machado, Patricia Navidad, “El Puma”, Rosie Rivera, Diana Reyes, Carolina Tejera, Daniela Castro y Polo Marín.

“Top Chef VIP 3″ estrena el martes, 21 de mayo 2024, con la animación de la actriz colombiana Carmen Villalobos.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 12 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca” e Isis Serrath Gutiérrez, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

Luego de la reconciliación de la empresaria boricua Maripily Rivera y la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez en la recta final de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), varios habitantes revelaron la fuerte pelea que ambas protagonizaron hace unos días y la cual no fue televisada.

En una conversación, Patricia Corcino y Paulo Quevedo, quienes ingresaron a la competencia a mediados de marzo pasado, dieron detalles del encontronazo que tuvieron las integrantes del cuarto Tierra.

“Cuando Ariadna se le dejó ir a Maripily... imagínate ya para que se le haya dejado ir”, dijo Quevedo. Mientras, Patricia comentó: “La agarró Serrath y yo [a Ariadna]. Serrath hasta le salió un morado. Ella la agarró por el otro lado de la mesa y yo la agarré por el lado del sillón. Yo media sentá y ella parada”.

Por su parte, la influencer mexicana Isis Serrath Gutiérrez, quien fue eliminada el pasado lunes de la competencia, contó lo sucedido a través de un video en vivo en su cuenta de TikTok.

Serrath dijo que en medio del enfrentamiento, Ariadna le pegó en el busto.

“Ari estaba tan efusiva que yo paro en ese momento, entro entre las dos y paro, ella me pega en el busto y después me hala a mí también y me salieron unos moretones. Creo que si no se paraba eso, yo no sé, la historia sería otra”.