Lupillo Rivera revela que le gusta esta habitante de “La Casa de los Famosos 4″

El cantante mexicano Guadalupe Rivera Saavedra, mejor conocido como Lupillo Rivera, reveló la noche del martes, que le gusta la actriz mexicana Thalí García. Ambos son parte de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Luego de un juego de verdades entre los habitantes del cuarto Tierra, Rivera, de 52 años, sostuvo: “Neta, neta, Maripily. Está muy guapa, muy hermosa, sí me gusta Thalí... pero la respeto mucho, no quiero cruzar esa línea. Me van a regañar mañana”.

La actriz, de 33 años, le contestó que: “Te quiero, Lupe”

El mexicano le lanzó un beso a la actriz, conocida por participar en la primera temporada de “Los 50″, luego de escuchar decir que lo quiere.

Thalí está casada con el productor colombiano Felipe Aguilar Dulcé y tiene dos hijos; Natalia y Andrés.

La modelo y empresaria boricua Maripily Rivera volvió a protagonizar la noche del martes, una fuerte discusión con una habitante de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Esta vez, Maripily enfrentó a la venezolana Aleska Génesis, exnovia de los artistas urbanos Nicky Jam y Maluma, por un comentario que hizo en la gala luego de una pregunta del presentador Nacho Lozano.

Sobre la eliminación de Fernando Lozada, Aleska comentó que: “personas tramoyeras, falsas, mentirosas lograron regresar y él que aportó cosas buenas, fue sincero, honesto y hasta pidió disculpas sin tener necesidad de pedir disculpas, se fue. Me pareció un poco injusta la decisión del público”.

A segundos de cortar la transmisión, la boricua no titubeó en contestarle a la única habitante mujer del cuarto Agua.

“Si no sabes de estrategias no puedes estar aquí. Tú eres más falsa que yo. No vengas hacerte la mosquita muerta conmigo que detrás de esa cara de mosquita muerta se esconde una mujer falsa e irreal. Así soy, brega con eso”, respondió Maripily.

Este es el tercer encontronazo que protagonizan Maripily y Aleska durante las cuatro semanas que lleva el programa, el cual comenzó el pasado 23 de enero de 2024.