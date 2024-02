La empresaria y modelo María del Pilar, mejor conocida como “Maripily”, protagonizó la noche del martes, dos fuertes careos con dos habitantes de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Lluvia de besos en el cuarto Tierra de “La casa de los famosos 4″

El primer encontronazo se dio entre la boricua y el actor mexicano Alfredo Adame, quien se alteró y le gritó luego de desatarse una pelea por el presupuesto de comida.

Alfredo Adame sobre Maripily: “Ni el 3 por ciento creo que la apoya”

En medio de la mencionada pelea, donde el cantante Lupillo Rivera también discutió con Adame y Fernando Lozada, Maripily mandó a callar a la venezolana y exnovia del exponente urbano Nicky Jam, Aleska Génesis.

Maripily manda a callar a exnovia de Nicky Jam en “La casa de los famosos 4″

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 21 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada y Leslie Gallardo.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas, se llevará como premio 200 mil dólares.

Leslie Gallardo sobre habitante de LCDLF 4: “No te quiero volver a ver nunca”

Luego de convertirse en la segunda eliminada de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), la mexicana Leslie Gallardo dio sus primeras declaraciones al salir de la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.

“Tengo muchos sentimientos encontrados. Les quiero agradecer a todo mi público porque yo fui la persona que pidió estar aquí sentada... Es una experiencia maravillosa, pero en definitiva si ustedes me dejaban una semana más iba a arrancarle los pelos a alguien, así que estoy feliz de estar aquí sentada, tranquila y muy orgullosa de mí misma”, dijo en entrevista con Telemundo la novia de Emilio Osorio, hijo de la cubana Niurka Marcos.

Sobre sus expresiones de que le pedía a los televidentes que no la apoyaran para seguir en la competencia, Gallardo sostuvo que: “Lo que sucedió es que esto es muchísimo más fuerte de lo que esperé. Estoy priorizando mi salud mental, mi felicidad y estoy priorizando qué es lo que yo quiero hacer fuera de aquí. Creo que estoy muy orgullosa de haber tenido este acto heroico hacia mí misma de ser egoísta con mi felicidad, cosa que nunca había hecho en la vida”.

Por su parte, Leslie aseguró que no desea volver a ver a una de las habitantes de LCDLF 4.

“Thalí García, no te quiero volver a ver nunca y cuando te vea no esperes un saludo de mi parte porque no lo vas a recibir. Digamos que no quiero volver a ver a Thalí porque en lo personal es una persona que no me cae bien, no me parece una persona sincera, no me parece una personal real y mucho menos me parece una persona que esté demostrando realmente quién es allá adentro. Denle unas 3 semanitas más y se le termina de caer la careta que trae”.