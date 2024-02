Maripily Rivera: “A mi no me importa los $200 mil porque yo tengo un apartamento de 3 millones”

La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera presumió este jueves, en una conversación con otras dos habitantes de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), que posee una propiedad en la ciudad de Miami, Florida, valorada en tres millones de dólares e insinuó que no le hace falta el premio del programa.

“A mi no me importa los 200 mil dólares porque yo tengo un apartamento de 3 millones en Miami y lo tengo alquila’o porque me cansé de vivir ahí. Ok. A ti te hace falta el dinero”, dijo Maripily en una conversación que tuvo con otra o otra habitante.

Las declaraciones de la modelo se dieron en medio de una plática en el comedor con la mexicana Leslie Gallardo y la española Cristina Porta.

“Maripily no se put. calla”, sostuvo Porta en tono jocoso luego de escuchar las expresiones de la empresaria, quien ha protagonizado varios encontronazos a una semana de iniciar el mencionado reality show.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 22 habitantes luego de la eliminación el pasado lunes, del mexicano Christian Estrada.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

La modelo y empresaria puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripily, vuelve a ser protagonista de una controversia en las redes sociales luego de llamar “mosquita muerta” a Madison Anderson Berríos en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

“Olvídate de los realities que la que ganó el año pasa’o no tenía seguidores, no era famosa, era la más mosquita muerta y todo el mundo creía que en la segunda semana se iba a ir y mira...”, dijo Maripily en medio de una conversación con sus compañeros del cuarto Tierra.

Madison fue la primera finalista de Miss Universo 2019, celebrado en Atlanta, Georgia, y ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos”.