Maripily sobre Thalí García: “Yo la arrastro y limpio toda ‘La casa de los famosos’”

La modelo puertorriqueña Maripily Rivera realizó la noche del miércoles, unas fuertes expresiones contra la actriz mexicana Thalí García luego que esta protagonizara otra discusión con la periodista española Cristina Porta en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

“Es que es una loca. La tipa está loca. Yo me aguanto porque yo la arrastraría por toda la casa y me fuera yo a nominación... perr@ toma. Llévenme a nominación, quítenme del reality. Ustedes me conocen a mí, saben que yo la arrastro y limpio toda ‘La casa de los famosos’, va a ser mundial y no lo voy hacer porque está loca. La tipa está loca”, dijo Maripily.

Las expresiones de Maripily surgieron luego de un encontronazo entre Thalí y Cristina, quienes se alzaron la voz frente a sus compañeros.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 22 habitantes luego de la eliminación el pasado lunes, del mexicano Christian Estrada.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

Discusión entre Thalí García y Cristina Porta en LCDLF 4:

El cantante mexicano Lupillo Rivera reveló este lunes, en una conversación con otra habitante de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), que no le atrae la empresaria y modelo boricua, María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripily.

En una plática con la locutora mexicana “La Bronca”, Lupillo aseguró que no le atrae la puertorriqueña y que le da miedo por sus fanáticas mexicanas. “Todas mis fans son mexicanas y necesito cuidar ese asunto”.

“La Bronca” le recomendó que dialogara con Maripily. “Yo creo que hace falta Lupe porque la morra te tira el calzón directo. A lo mejor ella piensa que eres bien respetuoso, que lo eres, pero lo que no sabe es que no hay interés y deberías hablar con ella”.

Por su parte, el mexicano contestó: “Me da miedo que se vaya a quebrantar”.

