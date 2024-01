“El Titi” enfrenta a Maripily: “A ti no se te puede decir nada”

El actor colombiano Gregorio Pernía, mejor conocido como “El Titi” por su personaje en la serie “Sin senos sí hay paraíso”, enfrentó la noche del martes, a la modelo boricua Maripily Rivera por las fuertes actitudes y comportamiento negativo que ha tomado en los últimos días en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

“Yo a ti te tengo un respeto y un cariño inmenso, pero a ti no se te puede decir nada”, le dijo Gregorio a Maripily, quienes son compañeros del cuarto Tierra.

“Me ven ustedes fuerte, pero yo también tengo sentimientos y me siento mal. Anoche yo no pude dormir por lo que me dijo ella [Thalí]”, sostuvo Maripily.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 22 habitantes luego de la eliminación el pasado lunes, del mexicano Christian Estrada.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

El cantante mexicano Lupillo Rivera reveló este lunes, en una conversación con otra habitante de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), que no le atrae la empresaria y modelo boricua, María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripily.

En una plática con la locutora mexicana “La Bronca”, Lupillo aseguró que no le atrae la puertorriqueña y que le da miedo por sus fanáticas mexicanas. “Todas mis fans son mexicanas y necesito cuidar ese asunto”.

“La Bronca” le recomendó que dialogara con Maripily. “Yo creo que hace falta Lupe porque la morra te tira el calzón directo. A lo mejor ella piensa que eres bien respetuoso, que lo eres, pero lo que no sabe es que no hay interés y deberías hablar con ella”.

Por su parte, el mexicano contestó: “Me da miedo que se vaya a quebrantar”.