Presentador de Telemundo y amigo de Maripily critica actitud de la boricua

Luego de que en la mañana del martes, la fanaticada del reality show, La Casa de los Famosos (Telemundo) quedara impactada con la manera en que la puertorriqueña Maripily Rivera tratara una de sus compañeras de cuarto, Thalí García muchas fueron las críticas contra la ponceña.

Una de las personas que criticó la actitud de la boricua fue su compatriota y amigo, Carlos Adyan, en el programa “En Casa con Telemundo” donde analizaron lo ocurrido.

“Me pareció algo pasadísimo de tono, me pareció que no es la manera de hablarle a otra compañera de cuarto. Quiero muchísimo a Maripily, ustedes saben que tengo una amistad con ella pero no por quererla como amiga voy a respaldar cada una de las cosas feas que hace y me pareció pasado de tono”, expresó el animador puertorriqueño que desde hace varios años trabaja para la cadena Telemundo en Estados Unidos.

Además, a su crítica añadió el contraste con el cual García respondió a Marpily asegurando que esta fue “coherente”.

“Thalí por su parte actuó muy coherente, actuó muy distinto a lo que hizo en otro reality . Está actuando como una mujer tranquila y sin levantar la voz”, expresó Adyan.

Durante el día de ayer, la puertorriqueña confrontó a la mexicana luego de recibir rumores sobre unos supuestos comentarios que hiciera su compañera de cuarto respecto a otras integrantes de la casa. Luego de esto se abrió fuego entre las féminas de La Casa de los Famoso y se convirtió en un todas contra todas.

En la noche del martes, la colombiana Ariadna Gutiérrez logró ser la líder de la semana tras ser la vencedora del reto que se impuso por parte de la producción. Esta tendrá la oportunidad de salvar a uno de los nominados que se anuncien el jueves que ya se rumora podría estar Maripily siendo una de las sentenciadas.