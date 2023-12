Candidata sufre percance en desfile de la preliminar de Miss Venezuela 2023

La competencia preliminar del concurso Miss Venezuela 2023, celebrado el pasado lunes, contó con los desfiles de las 25 candidatas y con una lamentable caída de una de ellas en la competencia de trajes de gala.

Se trata de la delegada de Dependencias Federales; Irmar Cabrices, quien se cayó en la pasarela final de los vestidos de noche.

Cabrices tropezó y dos de sus compañeras la ayudaron a levantarse y culminar el desfile.

La final del concurso Miss Venezuela 2023 se llevará a cabo este jueves y la ganadora competirá en Miss Universo 2024, en México.

La tenedora de Miss República Dominicana Universo y estilista, Magali Febles, despotricó contra una de las candidatas latinas de la pasada edición de Miss Universo 2023, celebrada el pasado 18 de noviembre, en El Salvador.

La controversia surge luego que la colombiana Camila Avella, quien se colocó en el Top 5 del concurso y es la primera madre en llegar a dicho lugar, asegurara que hubo una discusión en la preliminar del certamen entre la dominicana Mariana Downing y Miss El Salvador; Isabella García Manzo. Ambas fueron preparadas por Febles para la contienda universal que ganó la participante de Nicaragua; Sheynnis Palacios Cornejo.

“La chismosa esta en vez de ir a darle la mano y también a darle soporte, a decirle ‘no te preocupes tu vestido va aparecer y ayudarle, pues lo que hizo fue decir ‘hubo una pelea por un vestido’. Nunca hubo tal pelea porque no había la necesidad. Mariana [Miss República Dominicana] llevó 12 maletas, Isabella [Miss El Salvador] ya tenía en El Salvador todos los diseñadores a su disposición mas tenía a Gustavo Arango”, dijo Febles en un video.

Esta añadió que: “Pedí una investigación para saber de dónde sale este disparate porque yo quiero que ustedes sepan que primero, hay tanta gente de seguridad, la supervisora está al lado de las muchachas todo el tiempo por si una candidata tiene una mala conducta o discute…”.

“Para que vamos a estar dándole atención a gente chismosa sin oficio, que obviamente sin oficio, una candidata mía llega tan lejos y yo no le permito que ande chismeando, porque ahora la gente la va ver a ella porque dijo un chisme, no porque llegó tan lejos, no porque es la primera madre que llega, que se clasifica”.

Luego de la final del certamen Miss Universo 2023, realizado el pasado 18 de noviembre en El Salvador, han surgido varios escándalos. Uno de ellos es el aparente robo del traje nacional o de fantasía de la mexicana Melissa Flores, quien no figuró en el grupo de semifinalistas.

En un programa de entretenimiento mexicano, la periodista Maxine Woodside sostuvo que la candidata usó el atuendo luego de la competencia de National costume, lo colgó y nunca volvió a saber del mismo.

“Esta chica que salió Miss México, Melissa Flores, resulta que tenía un vestido típico precioso y, ¿pues no se lo robaron? (…) El traje típico era precioso, lo utilizó, el modisto que lo hizo, lo entregó. Ella se lo quitó, lo colgó y lo dejó en el camerino, pues ahora nadie tiene el vestido, alguien se lo robó. Es un vestido carísimo de casi un millón de pesos”, indicó Woodside en su programa “Todo para la mujer”.

La pieza colorida y majestuosa de Melissa llevaba por nombre “Colores de México, Alebrije Guardiana”. El mismo fue considerado como uno de los mejores del certamen.

El traje está valorado en más de 50 mil dólares.