Puertorriqueña brilla en certamen para mujeres transgéneros en España

La joven puertorriqueña Catalina La Bella Rolón brilló la noche del pasado sábado en el certamen para mujeres transgéneros Miss Star International 2023, celebrado en España.

Catalina se colocó en el Top 6 de la competencia junto a las participantes de: Nigeria, Australia, Ecuador, Nicaragua y España.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por todo el amor que me han brindado durante cada momento de este proceso de convertirme en Puerto Rico. Me he disfrutado de esta hermosa experiencia al máximo. Tuve el placer de crear hermandad con increíbles mujeres trans empoderadas e inspiradoras de diferentes partes del mundo y nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes”, escribió la boricua en sus redes sociales.

“Muchas felicidades a mi roommate y hermana Miss Nigeria por su triunfo. Sé que vas a ser una reina ejemplar. Ya sabes que en Puerto Rico tienen una casa y una hermana siempre”, añadió.

El certamen fue ganado por Veso Golden de Nigeria, mientras como primera finalista se posicionó la participante de Australia.

Miss Star International era conocido como Miss Trans Star International.

La joven transgénero Marina Machete se convirtió a principios de octubre pasado, en la nueva Miss Portugal Universo 2023 y en la segunda mujer trans que competirá en Miss Universo 2023, el cual se llevará a cabo en noviembre en El Salvador.

Machete, de 28 años, hizo historia en el dicho concurso ya que era la primera mujer transgénero que competía por la corona universal de ese país.

La representante de la ciudad de Palmela superó a otras 16 participantes de la competencia.

La final de Miss Universo 2023, el cual cuenta hasta el momento con 79 candidatas confirmadas, se realizará el 18 de noviembre de 2023.

La primera candidata trans elegida para competir en Miss Universo 2023 fue Rikkie Valerie Kollé, de 22 años, quien ganó Miss Países Bajos 2023 a principios del pasado mes de julio.

Sin embargo, la primera mujer transgénero en participar en Miss Universo fue la española Angela Ponce, quien representó a su tierra en la edición de 2018 realizada en Tailandia. Ponce no logró posicionarse entre el grupo de semifinalistas, pero marcó la historia del famoso concurso de belleza con su participación.