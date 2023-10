Candidata de Miss Mundo celebrado en Puerto Rico relata que fueron “damas de compañía” en evento benéfico

La modelo y Miss Mundo Paraguay 2021, Bethania Borba, relató a través de un video que colgó en sus redes sociales que junto a las candidatas de Miss Mundo 2021-2022, celebrado en San Juan, Puerto Rico, fueron “damas de compañía” en una subasta a beneficio de niños con cáncer.

“La mayoría eran hombres, había poquísimas mujeres, nos decían que eran personas de poder del país, que eran políticos, que eran básicamente personas muy adineradas, después nos enteramos de que cada uno pagó cierta cantidad de dinero por sentarse en esas mesas”, dijo Borba, quien quedó en el Top 40 del concurso realizado en marzo de 2022 en el Coca Cola Music Hall.

La ahora influencer sostuvo, además, que “una amiga estaba a mi lado, me codeaba porque ya pillaba qué estaba pasando, yo no entendía bien”.

Esta asegura que al paso de unas horas, cayó en tiempo y se dio cuenta que estaba fungiendo como “dama de compañía” para estos empresarios junto a sus compañeras de la competencia.

“Se nos prendió la lamparita, ya sabíamos que éramos las damas de compañía de esa noche, lo digo con el corazón hecho trizas, ahí uno confirma lo que todos dicen ´qué prostituidos están los concursos de belleza”, dijo Bethania.

“En mi mesa habían dos señores y una señora, la señora era esposa de uno de ellos, no eran tan pesados, me invitaron a su casa de España”, añadió la paraguaya.

Tras finalizar la actividad, Borba comentó que las participantes latinas se reunieron en el hotel para dialogar sobre sus experiencias con los empresarios. “Nos escuchamos a todas, una situación era peor que la otra, era estar unidas por cualquier cosita, avisarse absolutamente todo, nosotras estábamos muy pendientes de las otras, eso fue lo más lindo que me gané del concurso”.

La edición número 70 de Miss Mundo, el segundo certamen más importante de la belleza y fundado en 1951, fue la más escandalosa en su historia.

Primero, se reveló una supuesta malversación de fondos, apropiación ilegal y fraude por parte de los organizadores del concurso. Esta demanda aún en el 2023 sigue en proceso en el tribunal de la isla.

Luego, la final, que estaba pautada para el 16 de diciembre de 2021, tuvo que ser pospuesta para el 16 de marzo de 2022 porque varias candidatas se contagiaron de COVID-19 en medio de la concentración, la cual tuvo una duración de más de un mes.

La ganadora de la competencia fue la polaca Karolina Bielawska.

Excandidata de Miss USA relata alegado acoso sexual en el concurso: “Me susurró al oído y me besó”

La ex Miss Michigan USA 2021; Taylor Hale, realizó unas fuertes declaraciones en el documental How to Fix a Pageant, el cual se estrenó el pasado viernes a través del streaming Hulu, el mismo día de la final de Miss USA 2023 en Reno, Nevada.

Hale, quien fue ganadora de una de las versiones estadounidense de “Gran Hermano”, relató en el escandaloso documental que el entonces vicepresidente de la competencia de belleza y exesposo de la expresidenta de Miss USA; Max Sebrechts, se ofreció a llevar su vestido nacional o típico y dejarlo dentro de su habitación de hotel. Luego de dejar el mismo, Sebrechts, alegadamente le dio un abrazo y le acarició el cabello.

Además, la mujer expresó que el hombre fue un paso más allá. “Me susurró al oído y dijo: ‘eres tan hermosa’, y me besó en la mejilla, pero en realidad fue en la comisura de mi boca”.