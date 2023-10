Excandidata de Miss USA relata alegado acoso sexual en el concurso: “Me susurró al oído y me besó”

La ex Miss Michigan USA 2021; Taylor Hale, realizó unas fuertes declaraciones en el documental How to Fix a Pageant, el cual se estrenó el pasado viernes a través del streaming Hulu, el mismo día de la final de Miss USA 2023 en Reno, Nevada.

Hale, quien fue ganadora de una de las versiones estadounidense de “Gran Hermano”, relató en el escandaloso documental que el entonces vicepresidente de la competencia de belleza y exesposo de la expresidenta de Miss USA; Max Sebrechts, se ofreció a llevar su vestido nacional o típico y dejarlo dentro de su habitación de hotel. Luego de dejar el mismo, Sebrechts, alegadamente le dio un abrazo y le acarició el cabello.

Además, la mujer expresó que el hombre fue un paso más allá. “Me susurró al oído y dijo: ‘eres tan hermosa’, y me besó en la mejilla, pero en realidad fue en la comisura de mi boca”.

Tras el mencionado suceso, Taylor se comunicó por correo electrónico con la presidenta de Miss Universo; Paula Shugart, y dice que no recibió respuesta.

Otras excandidatas de Miss USA alegaron que recibieron mensajes sexualmente explícitos de Sebrechts.

Alegadamente, el hombre compartió una foto sin camisa con una concursante y un mensaje que decía: “Esas medias que llevabas lucían tremendamente sexys en tu cuerpo apretado”. También se alega que envió mensajes a las candidatas pidiéndoles una relación “sin condiciones y les envió a una un video de él dándose placer”, informó The New York Post.

Una de las exparticipantes alegó en el documental que Crystle Stewart, quien fue Miss USA 2008, estaba al tanto de las acciones del que era su esposo.

En octubre de 2022 y a días de la final de Miss USA 2022, la organización de Miss Universo anunció que Crystle Stewart y Max Sebrechts estaban fuera de la presidencia y vicepresidencia de Miss USA luego de alegatos de acoso sexual y presuntos favoritismos con algunas candidatas en el concurso.