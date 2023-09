Excandidata de Miss España: “Me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre”

La joven modelo y excandidata de Miss Universo España; Andrea de las Heras, estalló en las redes sociales contra Ángela Ponce, contra quien compitió en Miss Universo España 2018.

Ponce ganó el mencionado certamen y se convirtió en la primera mujer transgénero en competir en Miss Universo en la edición de 2018, celebrada en Tailandia y que ganó la filipina Catriona Elisa Gray.

De las Heras comentó en sus redes sociales que: “En el 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En el 2023 no me avergüenzo de defender la verdad: Sólo hay dos sexos, y uno se muere con el sexo con el que nace” (sic.).

“El único miedo que me permito de ahora en adelante es el de pasar por la vida fingiendo ser lo que no soy” (sic.), añadió.

Responde Ángela Ponce: “La realidad es que yo me coroné y tú aplaudiste”

Por su parte, Miss Universo España 2018; Ángela Ponce reaccionó en sus redes sociales a la opinión y fuertes declaraciones de Andrea.

“Cariño tus traumas a mi no me lo encasquetas. Los que ven fotos y no convivieron con nosotras no saben de tus escapadas nocturnas en coches a las tres de la madrugada. ¿A donde? Desde luego a ensayar no ibas. Una corona se gana TRABAJANDO diariamente en una competición, no con sentirse favorita por lo que ven en redes” (sic.).

“La realidad es otra... La realidad es que yo me coroné y tú aplaudiste. La realidad es que España avanzó como sociedad. Y por lo que se ve a dia de hoy la realidad es que tú siques frustrada porque la lipo, la rino, el pecho y la app de retoque no valieron para nada. Como diría Shakira usa un poquito el cerebro también® y tal vez la próxima tengas mas suerte. Besos compañera” (sic.), finalizó Ponce su escrito.

De las Heras volvió a competir en Miss Universo España 2020 y quedó como primera finalista. Ese certamen fue ganado por Andrea Martínez Fernández, quien representó a dicho país en Miss Universo 2020, realizado en Miami, Florida, en mayo de 2021.

Al paso de unos meses, Andrea fue decretada como Miss Grand España 2020, sin embargo fue destronada del mencionado cetro por conflictos de intereses con su contrato con la organización Miss Universo España.

La delegada del municipio de Cabo Rojo en la pasada edición de Miss Universe Puerto Rico 2023; Daniela Victoria Arroyo, se expresó luego de su destacada participación en el certamen que ganó Miss Patillas; Karla Guilfú Acevedo.

“Que honor haber podido compartir esta plataforma del @muniversepr junto a tantas mujeres admirables. Las mujeres puertorriqueñas somos agentes de cambio ante un universo que necesita evolución. Termino este trayecto con muchos aprendizajes, memorias, y nuevas hermanas.Gracias a todas por inspirarme tanto”, sostuvo Arroyo en sus redes sociales.

Daniela hizo historia en el certamen local luego de convertirse en la primera mujer transgénero en competir por la corona. Esta clasificó entre el grupo de 10 semifinalistas.

La joven tiene 24 años y estudios en relaciones públicas y publicidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras.

La primera mujer transgénero en competir en un certamen de mujeres cisgéneros fue la canadiense Jena Talackova. Mientras, la española Angela Ponce hizo historia en Miss Universo 2018, realizado en Tailandia, al convertirse en la primera mujer transgénero en competir en dicho concurso en sus más de 60 años de historia.