Karla Guilfú buscar priorizar el tema de la salud mental en Puerto Rico

La nueva Miss Universe Puerto Rico 2023; Karla Inelisse Guilfú Acevedo, en sus respuestas en el concurso local reconoció la importancia que hay que dedicarle al tema de la salud mental en la isla.

Sobre el momento en que se dio cuenta que tenía que tomar las riendas del mencionado tema, Karla sostuvo en entrevista con Metro Puerto Rico, que fue “cuando sabía que muchas de las cosas que yo tenía en mi mente, que tenía en mi corazón nadie las estaba hablando”.

¿Quién es Karla Guilfú, la nueva Miss Universe Puerto Rico 2023?

“No veía líderes que tomaran esto como prioridad, no veía personas con el poder de llegar a tantas y tantas masas o grupos de personas que hablaran de este tema que tanto me apasiona. Dije ‘no puedo esperar por otros, tengo que entonces tomar las riendas y hacerlo’. Así que en cualquier escenario que yo me encuentre [voy] aprovechar esa oportunidad para hablar sobre este tema tan esencial para el desarrollo de un país saludable. Al final del día si queremos un mejor Puerto Rico, tenemos que velar por nuestra salud emocional y salud mental”, dijo.

Miss Universe Puerto Rico 2023 enaltece participación de primera mujer trans en el certamen local

Por su parte, la beldad le brindó un mensaje a la juventud boricua en medio de las difíciles situaciones que podrían estar atravesando en sus vidas.

“Un mensaje que me encantaría que los jóvenes entiendan es la importancia de a pesar del miedo, lanzarnos y apostar a nosotros para alcanzar nuestros sueños. Muchas de las cosas que yo hecho, inclusive estar en Miss Universe Puerto Rico o estar en otro de los concursos que he estado, muchas veces lo hago dudando de que ‘si lo voy a poder hacer’ y de todos modos me lanzo a hacerlo porque reconozco que ahí es donde verdaderamente radica esa grandeza de cada uno de nosotros”.

“El miedo hay abrazarlo y lanzarnos a luchar por nuestros sueños, entonces así es que podemos ver cómo el universo nos puede sorprender con grandes cosas”, añadió.

Actualmente, Mis Universe Puerto Rico 2023 cursa una maestría en consejería sicológica, tiene una certificación como maestra de yoga y es manejadora de crisis de la línea PAS de ASSMCA.

La ganadora del certamen competirá en Miss Universo 2023, buscará la sexta clasificación seguida y la sexta corona para la isla.

La noche final de Miss Universo 2023 se realizará el próximo 18 de noviembre en el gimnasio José Adolfo Pineda de San Salvador, El Salvador.