Black Label en la coctelería: recetas para reinventar un clásico escocés

Lejos de opacar su carácter, combinaciones bien pensadas pueden realzar la complejidad de este whisky. Foto de archivo

El whisky escocés Johnnie Walker Black Label ha conquistado a generaciones por su sabor profundo y balanceado, fruto de una mezcla de maltas y granos madurados durante al menos 12 años.

Aunque para muchos su disfrute ideal es solo o con un toque de hielo, en el mundo de la coctelería contemporánea esta etiqueta se ha convertido en la base de mezclas creativas que resaltan sus notas ahumadas, dulces y especiadas.

PUBLICIDAD

Lejos de opacar su carácter, combinaciones bien pensadas pueden realzar la complejidad de este whisky, ofreciendo experiencias nuevas para quienes desean salir de la rutina del vaso corto. A continuación, algunas ideas para llevar el Black Label a otro nivel, con medidas pensadas para el paladar y estilo de servicio en Puerto Rico.

1. Black Sour

Inspirado en el tradicional Whisky Sour, pero con jarabe de miel para resaltar las notas melosas del Black Label.

2 onzas de Johnnie Walker Black Label

1 onza de jugo de limón fresco

¾ onza de jarabe de miel (miel disuelta en partes iguales con agua caliente)

1 clara de huevo (opcional para textura)

2 a 3 gotas de amargo de angosturaPreparación: Agitar todos los ingredientes en coctelera sin hielo (si se usa clara), luego agregar hielo y agitar nuevamente. Colar en vaso bajo con hielo y decorar con una rodaja de limón o naranja.

2. Highball de Black Label y ginger ale

Refrescante y ligero, ideal para climas cálidos.

PUBLICIDAD

1½ onzas de Johnnie Walker Black Label

Ginger ale frío al gusto (aprox. 4 onzas)

1 rodaja de limón

Preparación: Servir el whisky en un vaso alto con hielo, completar con ginger ale y exprimir ligeramente la rodaja de limón antes de colocarla como decoración.

3. Old Fashioned ahumado

Un clásico reinterpretado con el toque ahumado del Black Label.

2 onzas de Johnnie Walker Black Label

1 cucharadita (½ cucharada) de azúcar morena

2 a 3 gotas de amargo aromático

Twist de cáscara de naranjaPreparación: Disolver el azúcar con el amargo y unas gotas de agua en un vaso bajo. Agregar el whisky y mezclar suavemente. Añadir hielo grande y decorar con la cáscara de naranja. Para un efecto especial, ahumar el vaso antes de servir.

4. Black Tonic

Una propuesta moderna y refrescante.

1½ onzas de Johnnie Walker Black Label

Agua tónica premium fría (aprox. 4 onzas)

1 rodaja de toronjaPreparación: Llenar un vaso alto con hielo, verter el whisky, completar con agua tónica y decorar con la rodaja de toronja.

5. Tropical Black

El encuentro del Caribe con Escocia en un solo trago.

1½ onzas de Johnnie Walker Black Label

2 onzas de jugo de piña fresco

½ onza de jugo de lima fresco

3 a 4 hojas de menta frescaPreparación: Agitar el whisky, la piña y la lima en coctelera con hielo. Colar en vaso alto con hielo fresco, decorar con las hojas de menta y, opcionalmente, un triángulo de piña.

Ya sea en un cóctel clásico, en versiones creativas o simplemente con hielo, el Black Label sigue demostrando por qué es un emblema de la coctelería de calidad. La clave está en elegir ingredientes que respeten y complementen su sabor, para que cada trago cuente una nueva historia sin perder el alma del whisky.