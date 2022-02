Estos son los síntomas detectados de ómicron

No cabe duda de que la comunidad internacional, los especialistas, autoridades y la población, en general, siguen de cerca el comportamiento de Ómicron.

No es para menos, si se toma en cuenta que la nueva variante del coronavirus se ha propagado con rapidez, desde su descubrimiento a finales de noviembre pasado, en Sudáfrica.

Aunque todavía se desconoce mucho sobre la nueva cepa, los especialistas comienzan a recabar nuevos datos, al esforzarse por distinguir los síntomas de Ómicron frente a otras variantes del COVID-19, como Delta.

Ómicron puede confundirse con un resfriado

Reciente información muestra que, para la mayoría de las personas, al menos las que se encuentran vacunadas, Ómicron puede provocar una enfermedad leve que puede parecerse o confundirse con un resfriado común.

Sin embargo, los expertos advierten a la gente que no se deben subestimar los riesgos que plantea la cepa más transmisible.

Ómicron, que parece ser más infecciosa que las variantes anteriores, pronto se convertirá en la cepa más dominante en el mundo, de acuerdo a los expertos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que 89 por ciento de las personas con infecciones confirmadas por Ómicron en Europa indicaron síntomas comunes con otras variantes de coronavirus, como tos, dolor de garganta y fiebre.

Mientras tanto, un estudio en el Reino Unido, conocido como el Zoe Covid, que analiza miles de síntomas del coronavirus subidos a una aplicación por el público británico, examinó los síntomas asociados a la grave de la enfermedad antes y después de que Ómicron se extendiera por las calles de Londres.

Se encontraron similitudes entre las variante Delta y Ómicron, lo que sugiere que esta última no ha mutado a los síntomas más parecidos a los de la gripa de las anteriores variantes del SARS-CoV-2.

Síntomas principales

Los síntomas principales que han sido notificados en la aplicación Zoe son:

Goteo nasal

Dolor de cabeza

Fatiga

Estornudos

Dolor de garganta

De hecho, cerca de la mitad de los encuestados experimentaron los síntomas clásicos, como la pérdida del olfato, gusto y fiebre.

Confusión de Ómicron con resfriados menores

El maestro Tim Spector, científico de la aplicación del estudio, sostuvo que hay el riesgo de que los casos de Ómicron se puedan confundir con resfriados menores.

“Como muestran nuestros últimos datos, los síntomas de Ómicron son predominantemente síntomas de resfriado, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta y estornudos, por lo que la gente debería quedarse en casa ya que bien podría ser COVID.

“Esperemos que la gente reconozca ahora los síntomas similares a los del resfriado, que parecen ser la característica predominante de ómicron”, dijo Spector.

Menor pérdida de gusto y olfato

Sin embargo, una posible diferencia podría ser que la nueva cepa cause una menor pérdida del gusto y olfato, respecto a otras variantes. De acuerdo a The New York Times, 48 por ciento de los pacientes con la cepa original informaron pérdida de olfato, mientras que 41 por ciento pérdida de gusto.

En cambio, un estudio con pacientes de Ómicron en Países Bajos halló que 23 por ciento informaron de pérdida de gusto y sólo 12 por ciento perdida de olfato.

Lo cierto es que las pruebas aún no son conclusivas y las diferencias podrían llegar de otros factores, como el estado de vacunación de la persona analizada.

