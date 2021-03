Juez determina excluir prueba adicional presentada por abogados de Manuel Natal

El juez Anthony Cuevas excluyó del récord unos cinco resúmenes de actas que intentaban explicar las discrepancias entre la cantidad de votos adelantados contabilizados y los que debían existir a base de la cifra de electores, luego de que los abogados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, objetaran que los datos se fundamentaban en documentación que no forma parte del juicio.

Los resúmenes, preparados por la gerente del Movimiento Victoria Ciudadana en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA), Udecha Domínguez Vázquez, presentan tres posibles escenarios para cada uno de los cinco precintos de San Juan, y fueron anejados a la demanda original presentada por el candidato Manuel Natal, quien impugnó el triunfo de Romero.

“Luego de haber evaluado las reglas de la prueba, los argumentos de las partes y haber analizado el punto, me parece que he cometido un error. Me parece que es correcto el planteamiento de la parte peticionada, el argumento traído por el licenciado Eliezer Aldarondo (abogado de Romero) y el compañero Francisco González Magaz (abogado del PNP) y el compañero que representa a la CEE (Félix Passalacqua). Si bien es cierto que el documento fue preparado por la testigo que tenemos, la señora Udecha Domínguez Vázquez, y que se trata de un documento autenticado por ella y técnicamente es admisible, este documento de lo que trata es un resumen del recogido de una serie de actas o información de diferentes lugares que se compilan en ese documento”, sostuvo el magistrado al regreso de un receso.

“Por ende, todos los documentos que se utilizan, la información, actas que se utilizan para crear ese documento es prueba de referencia. Vamos a pensar en el hecho de que el documento está autenticado porque ella admite y lo reconoce. Para que el tribunal vea un documento que la testigo hizo pues es impertinente al caso porque yo no estoy aquí para aceptar documentos que los testigos hacen, si su testimonio es más que suficiente. La realidad es que el documento no es un documento oficial”, añadió Cuevas, quien inicialmente había dado paso a la presentación del documento.

Previo a la exclusión de la prueba, Domínguez Vázquez había declarado que el contenido de las hojas se había preparado con el consenso de cuatro de las cinco gerentes de los partidos en JAVA. Dijo que solamente la gerente del PNP, Yamilette Flores, se oponía a avalar los documentos.

Cada una de las hojas, correspondientes a los cinco precintos de la capital, encabezada por el logo de la CEE, al tiempo que contiene líneas para las firmas de las gerentes, si bien ninguna se encuentra firmada.

La prueba excluida se une a unas 17 actas de incidencias relacionadas con el voto adelantado en San Juan que tampoco fueron admitidas previo al juicio, debido a que los abogados de Natal no la anejaron en el término estipulado por Cuevas.

Esta mañana, Cuevas sí aceptó como evidencia una tabla en la que se hace constar la cantidad de votos adelantados en exceso de la cifra de electores que participaron de alguna de las modalidades.

Ese documento aparece firmado por cuatro de las gerentes de JAVA. De acuerdo con Domínguez Vázquez, Flores inicialmente había validado el contenido de esa tabla, que apunta a unos 1,487 votos municipales en exceso, pero eventualmente determinó no firmarlo.

Aquí parte de la prueba que se excluyó esta tarde:

