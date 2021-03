Sunshine Logroño: "Desafortunadamente la reunión se dio sin él"

La reunión de actores que el miércoles por la noche participaron en un homenaje póstumo a Albert Rodríguez fue un encuentro que él siempre quiso que sucediera en la televisión. En eso coincidieron todos. También lamentaron que no estuviese físicamente para verlo.

Cristina Soler, Suzzette Bacó, Marian Pabón, Jorge Castro, René Monclova y Sunshine Logroño ya no hacen comedia televisiva juntos pero la memoria y el amor por Albert los unió en el estudio Juan Ortiz de Wapa Tv para rendirle un homenaje póstumo. Al final del programa fueron inevitables los abrazos y se tomaron varias fotos juntos.

Para Emmanuel “Sunshine” Logroño se trató de una linda experiencia.

“Albert siempre quiso hacer (la reunión) y desafortunadamente la hizo, pero bajo estas condiciones. Y no, no, no, fue buenísimo porque, de verdad, yo los quiero mucho a todos y pues son… rumbos que cada uno coge, pero este encuentro fue bien lindo”, afirmó en un aparte con Metro.

En el 2000 el productor de Telemundo (canal 2) Tony Mojena demandó a Logroño por entender que se habían violado sus derechos de autor al transmitirse 'El Condominio' por Wapa Tv. En el 2004 un juez federal determinó que los derechos de “El Condominio” le pertenecían a Mojena porque se trató de un derivado de “20 pisos de historias” que en el 1997 era parte del programa que él producía 'De noche con Iris y Sunshine'.

Posteriormente, se entablaron otras demandas por el derecho de los actores sobre los personajes y por las retransmisiones de los programas originales.

Soler dijo el miércoles que a pesar de los problemas muchos de ellos siempre permanecieron bien unidos.

“Solamente es lo de estar aquí lo que es nuevo que no lo dudamos ni por un momento venir aquí para el homenaje de Albert”, declaró.

Monclova recordó que hace unos cuatro años Albert dirigió una obra de teatro en la que participaron Castro, Pabón, Soler y él mismo.

“Él se quejaba porque en los ensayos lo que hacíamos era ponernos al día. Teníamos tanto que hablar nos reíamos tanto y él también, pero a pesar de esto decía: ‘no va a estar lista la obra si se siguen riendo, si se callan la boca va a quedar’. Y sí nos callamos la boca, pero era muy divertido, nos recuperamos siempre que estamos juntos”, contó Monclova.

Los actores destacaron que Albert no era rencoroso ni de mantener rencillas activas. Tampoco le gustaba especular sobre situaciones que tuviesen algunos colegas.

“Él era el primero que decía: ‘ustedes no saben’… él no juzgaba”, aseguró Castro.

