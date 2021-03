Funcionarios de MVC entran en detalles sobre exceso de papeletas de voto adelantado

En el tercer día del juicio en su fondo de la impugnación del triunfo de Miguel Romero a la alcaldía de San Juan, los testigos presentados por los abogados de Manuel Natal, candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), aludieron al exceso de papeletas municipales que se observaba con relación a la cantidad de electores habilitados para votar por adelantado.

Ricardo Camay, funcionario de mesa de MVC que trabajó con la consolidación de actas de escrutinio de la unidad 77 del precinto 2, testificó que el total de electores de voto adelantado oscilaba entre 3,300 y 3,400, por lo que la cantidad de papeletas totales no debía sobrepasar las 14,000. Sin embargo, de las consolidaciones de actas se desprendió que la cantidad de papeletas en el precinto 2, entre sus cuatro categorías –estatal, legislativa, municipal y plebiscito–, ascendió a cerca de 15,400, o un exceso de aproximadamente 1,400.

El testigo de la parte demandante señaló que, a base de ese número, se podía calcular que había, al menos, unas 350 papeletas municipales excedentes en la unidad 77 de ese precinto.

“Sumamos todos los documentos tres veces, a beneficio del funcionario del Partido Nuevo Progresista (PNP), y nos da 15,400 papeletas aproximadamente. Sumamos el número varias veces y, como no se encontró ningún error, procedimos a firmar los tres funcionarios (en la mesa) la hoja de incidencia. Me aseguré de hacer una hoja para que ese número fuera oficial”, relató Camay a preguntas de una de las representantes legales de Natal, Tamara Sosa Pascual.

En la demanda del líder del MVC se alega que, al tomar en cuenta los cinco precintos de San Juan, hubo un exceso de 1,530 papeletas municipales en la unidad 77, que es donde se reportan los resultados del voto por correo, ausente, a domicilio y confinado.

Hasta el momento, las declaraciones bajo juramento de los testigos de la parte demandante se habían centrado en las irregularidades con la cadena de custodia de maletines con papeletas de unidad 77. Sin embargo, esos testimonios se han visto limitados ante la exclusión de la prueba documental consistente en las actas de incidencia firmadas por los funcionarios de los partidos políticos.

El juez Anthony Cuevas determinó no admitir esa prueba debido a que el equipo legal de Natal no la presentó mediante moción en el término estipulado. Ayer el Tribunal de Apelaciones validó esa decisión del juez superior, por lo que esos documentos solo podrían presentarse en caso de que la sentencia fuera apelada.

Entre la prueba que sí fue admitida, por haberse presentado junto a la demanda el 14 de enero, se encuentra un informe preparado por las gerentes de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) que detalla el exceso de papeletas respecto a electores en los cinco precintos. Sin embargo, la gerente de MVC en JAVA, Udecha Domínguez, aún no ha tenido su turno en la silla de testigos.

Sofía Gallisá Muriente, quien también trabajó en área de JAVA durante el escrutinio de San Juan, sostuvo que tenía “memoria” de haber trabajado en una mesa donde, luego de trabajar con un maletín que incluía papeletas municipales, se les informó que ya ese conjunto de papeletas se había contabilizado.

“Nosotros generamos una nueva acta o recibo. Las papeletas que estábamos contando por segunda vez además se estaban mezclando con papeletas anteriores, porque se estaba pasando por una máquina (de escrutinio) que ya estaba abierta, que tenía papeletas dentro de la urna donde caen. En ese momento sabíamos que estábamos generando la posibilidad de una confusión más adelante”, dijo Gallisá Muriente, al aceptar que desconoce si el error se subsanó.

La funcionaria señaló que en un momento dado trajo a una mesa de consolidación de actas la cifra de electores de voto adelantado en el precinto 3 para compararla con la cantidad de papeletas escrutadas, ya que se había percatado de un descuadre, pero el documento no fue “legitimado” porque se consideró que era interno del MVC y no un documento oficial de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Lo más que se pudo hacer fue tomar nota (en las actas) de las cosas, la diferencia entre papeletas que habíamos contabilizado y el número de electores que se nos había provisto”, expresó Gallisá Muriente durante el contrainterrogatorio de la licenciada Yanisse Cuadrado Ruiz, abogada del comisionado electoral de MVC, Olvin Valentín.

Francisco González Magaz, representante de la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, confrontó a Gallisá Muriente sobre un incidente en el que, mientras se calculaban los resultados legislativos del precinto 3, la funcionaria infló por cerca de 300 votos los sufragios recibidos por Eva Prados, candidata de MVC a la Cámara de Representantes.

“Haciendo cálculos, hicimos anotaciones en papeles de fotocopia, uno en documentos oficiales, y haciendo esa suma final de números, cometí un error de suma en la calculadora. […] Cometí un error muy bobo y muy evidente en el papel, porque había puesto una columna de votos íntegros, mixtos y por candidatura, y fue un error en los totales. Ese total en el que anoté un número que claramente no tenía relación con los números anteriores. Ese papel no se firmó por ningún funcionario y no tenía carácter oficial”, respondió Gallisá Muriente ante el cuestionamiento, al negar que en la mesa se le acusara de intentar “robar” votos a favor de Prados.

Luego del testimonio de Gallisá Muriente, René Reyes, quien declaró que fungió como funcionario de mesa y supervisor de línea del MVC en JAVA, entró en detalle sobre un maletín, correspondiente al precinto 1 y contabilizado el 9 de diciembre, que tenía 55 papeletas municipales sin doblez, lo que le levantó sospecha. Las papeletas, narró, no se separaron para evaluación posterior, sino que se contabilizaron y se hizo constar en las actas de incidencia.

Reyes relató que, el 26 de diciembre, se le citó para que identificara las papeletas en el mismo maletín, pero que apenas pudo encontrar unas 15 sin dobleces, en lugar de las 55 que observó varias semanas antes.

El funcionario añadió que al recibir el 9 de diciembre ese maletín, que estaba identificado con la letra H, lucía particularmente “maltratado” y tenía muchas anotaciones en su exterior, incluyendo una indicación de que su contenido debía recontarse, firmado por Yamilette Flores, entonces gerente del PNP en JAVA. De acuerdo con Reyes, era “inusual” que un maletín tuviera anotaciones a mano en su exterior.

Durante su contrainterrogatorio, el abogado de la CEE, Félix Passalacqua, buscó establecer que tanto las papeletas de voto a domicilio como las de personas confinadas, también escrutadas en la unidad 77, no debían guardarse en los mismos sobres que las de voto por correo, por lo que no necesariamente debían exhibir marcas por dobleces.

Según la demanda de Natal, se identificaron 189 papeletas municipales de voto adelantado sin doblez.

Los abogados del candidato de MVC adelantaron que mañana sentarán a testificar en primera instancia a Domínguez, la gerente de JAVA, tras lo cual tocaría el turno al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.