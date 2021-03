Educación sigue sin saber cuántos estudiantes optaron por quedarse en casa

El Departamento de Educación no sabe cuántos estudiantes que pertenecen a escuelas certificadas para incurrir en clases presenciales optaron esta semana por quedarse en sus casas.

Metro Puerto Rico solicitó la cantidad de alumnos que se reportaron esta semana a las aulas, pero al cierre de esta edición, la agencia solo envió la cantidad que se reportaron durante ayer, martes.

Al cuestionar a la agencia sobre si Educación tiene un censo para medir la presencia estudiantil en las aulas, el Departamento de Educación expresó que cada maestro está encargado de tomar la asistencia de sus alumnos y son ellos quienen se encargan de entregar la información.

No obstante, a preguntas de este medio, Educación expresó que no tiene la cantidad de estudiantes que han optado por no asistir de manera presencial a los salones dado a que ese número lo están juntando con el total de estudiantes tomando de clases virtualmente.

Según la información suministrada por la agencia, ayer se reportaron 1,633 estudiantes voluntarios de manera presencial en las 102 escuelas abiertas con certificaciones finales y preliminares por Salud y Educación.

No obstante, según el mismo reporte, Educación espera la asistencia de 6,350 alumnos presencialmente. Esto represente un 26% de asistencia en los planteles escolares.

Hasta ahora, unas 61 escuelas en Puerto Rico cuentan con una certificación final. De estas, 34 son públicas y 27 privadas.

En tanto, otras 189 escuelas han sido certificadas de manera preliminar para recibir estudiantes. En este renglón, 98 son planteles de escuelas públicas y 91 privadas.

Este medio también solicitó una entrevista con la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, pero al cierre de esta edición la funcionaria no estuvo disponible.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla, atribuyó la poca participación presencial a la falta de seguridad que siente los padres.

En una entrevista con este medio, la líder sindical sostuvo además que el cambio a clase asincrónicas, en el que el curso se imparte presencial y virtualmente de manera simultánea, ha dejado que muchos estudiantes permanezcan sin ser atendidos.

"Les están violentando el derecho a la educación. El maestro presencial le está dando clases al estudiante que esta en el salón. No hay forma que del maestro de conecte con los estudiantes.", expresó Martínez Padilla mediante llamada telefónica.

Esto, según la maestra, dificulta no solo al trabajo del maestro, sino al proceso de aprendizaje dado a que los estudiantes no están recibiendo la atención necesaria. La alternativa a seguir, agregó, sería contar con personal adicional para asistir al magisterio, pero Educación le expresó que no tienen los fondos alocados para esta gestión.

De igual modo, Martínez Padilla sostuvo que las clases presenciales deben ser postergadas para agosto, para poder acondicionar las escuelas apropiadamente y garantizar que cada escuela cuente con su propio plan adicional al que estableció Educación y Salud.

