Pobreza atenta contra desarrollo de la niñez temprana en Puerto Rico

La pobreza es el problema social que más incide en el desarrollo de los niños en Puerto Rico, según el Estudio de Necesidades de la Niñez Temprana en Puerto Rico, realizado a través de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN).

A la preocupación por el tema de la pobreza, le siguió la falta de integración de los servicios, y las necesidades asociadas con los servicios de educación. Sobre este particular, además de las interrupciones en el sistema educativo, se destacó la necesidad de educación en cuidado prenatal y educación a padres y madres sobre crianza y su participación en la educación de sus hijos e hijas.

“Así que hay una situación de pobreza que degenera en una serie de situaciones sociales adicionales de vivienda apropiada, de servicio apropiado, de calidad de vida, de calidad de experiencia, y por ahí podríamos seguir en una lista. Pero, el problema original es la condición de pobreza en la que viven la mayoría de nuestros niños”, expresó uno de los líderes de opinión entrevistados para el estudio.

La mayoría de los entrevistados coincidió en que las necesidades en la niñez temprana se vieron afectadas con los eventos relacionados con desastres naturales, comenzando con la epidemia del Zika hasta COVID-19. Para estos líderes, los distintos desastres han tenido el efecto de crear mayor pobreza en las familias, afectarles emocionalmente, y aumentar las responsabilidades, particularmente de las madres, en los hogares.

“Con los desastres hemos visto que se impacta mucho a las personas de escasos recursos. Hay un estigma hacia los desventajados y siempre se les ayuda, pero se descuidan otras personas que por su apariencia no parecen estar tan mal. El gobierno no atiende a todos y ha habido un empobrecimiento generalizado…”, sostuvo otro entrevistado.

Otras necesidades asociadas al sistema de servicios mencionada fue la falta de una política pública articulada o integrada con énfasis en la implementación. Igualmente, los informantes mencionaron con regularidad la necesidad de especialistas para servicios dirigidos a la población de cero a cinco años.

Para algunos de los entrevistados, los servicios para la niñez en las etapas tempranas, de cero a cinco años, se centran mayormente en las áreas de salud médica en detrimento de otras, tales como los cimientos para la educación y lo relacionado con recreación y deportes.

Se destaca que las necesidades en las etapas tempranas en las áreas educativas, para algunos participantes inciden en la información que puedan tener los padres y madres sobre los servicios disponibles para la transición al jardín de infantes. Por otra parte, otros participantes señalaron que las necesidades en los cimientos para la educación también se ven afectados por problemas en identificar rezago en el desarrollo, incluyendo autismo, cristalizándose en dificultades en la transición al jardín de infancia con un Departamento de Educación con procesos de servicios muy lentos.

"No tenemos bibliotecas ni programas accesibles a los padres para que puedan estimular el conocimiento de sus hijos al máximo, no solamente de los niños con retrasos sino los que tienen talento también que se pierde porque sus padres no tienen las herramientas para desarrollar sus habilidades al máximo".

El estudio se realizó como parte de la plataforma de trabajo presentada a la directiva del programa Preschool Development Grant Birth Through Five (PDG B-5), jurisdicción federal que provee fondos para la creación de estrategias que ayuden al desarrollo de nuestros menores y actualizar los esfuerzos de planificación para la niñez temprana en Puerto Rico.

"Estos resultados permitirán que Puerto Rico pueda desarrollar un plan estratégico estatal actualizado, apoyado por una evaluación de necesidades actualizada, que guiará los esfuerzos sistémicos para cumplir con la meta del proyecto, coordinar el sistema de prestación mixta de Puerto Rico para facilitar el acceso de todos los niños y familias a servicios de calidad para mejorar sus vidas", se informó en comunicado de prensa.