Representante de Dignidad cataloga como "bochornosa" manifestación de mujeres el lunes

La Portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz exige al Gobernador de Puerto Rico que revise la composición del Comité P.A.R.E., creado a raíz de la Declaración de Estado de Emergencia por causa de la violencia contra de la mujer puertorriqueña.

“El pasado lunes, 8 de marzo de 2021, frente al Capitolio fuimos testigos de un espectáculo bochornoso y abominable, por parte de un grupo de feministas, el cual lejos de dignificar a la mujer puertorriqueña, la mancillan, la cosifican y le faltan el respeto a las ciento de miles de mujeres puertorriqueñas, que definitivamente, no nos sentimos representadas por ellas. Pues en aras de exigir libertad, equidad y respeto; son intolerantes con quienes no pensamos como ellas; buscan igualdad, pisotean a los demás; y buscan para sí, lo que no son capaces de dar”, indicó Burgos Muñiz en declaraciones escritas.

Grupos como el Colectivo Feminista que apoyaron esta manifestación impulsaron una declaración de emergencia a la cual lamentablemente el Gobernador Pierluisi accedió.

“Contradictoriamente, aquellas que reclaman justicia, son desafiantes, irreverentes, destructivas y hasta violentas. Ahora bien, son grupos como estos, los que reclamaron un estado de emergencia por la violencia en contra de la mujer. Curiosamente son estas mujeres violentas, las que forman parte de grupos feministas extremistas, que para erradicar la violencia del país actúan de forma violenta e irreprochable”, expresó la Portavoz de Proyecto Dignidad.

Te recomendamos:

La también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, entiende que esto es totalmente incongruente, ya que asegura estas mujeres han dañado propiedad pública y privada a mansalva en violación de los Artículos 198 y 199 (daño y daño agravado del Código Penal) y han realizado espectáculos obscenos al aire libre en presencia de menores, en violación a los Artículos 136 (exposiciones obscenas) y 145 (espectáculos obscenos).

“Estas feministas, a mí no me representan, ni a las miles de mujeres que me honraron con su voto en las pasadas elecciones. El Gobernador Pedro Pierluisi, movido por las presiones que estos grupos ejercen sobre el gobierno, emitió una Orden Ejecutiva, totalmente contradictoria. Pues no solamente por medio de esta orden incorpora a las líderes de estas mujeres violentas en un Comité asesor “antiviolencia” (P.A.R.E.), sino que también, buscando proteger a la mujer, incluye a las mujeres “trans” (quienes realmente son biológicamente hombres); pero excluye a los hombres “trans”, quienes ciertamente son biológicamente mujeres. ¿Quién entiende esto? Si el deseo de nuestro Gobernador es genuino, definitivamente tiene que evaluar la composición de este Comité o derogar la declaración de emergencia, para atender íntegramente todas las causales de violencia en Puerto Rico. Mientras siga haciéndole coro a estos grupos, será cómplice de sus actos reprochables”, finalizó Burgos Muñiz.