Cámara evalúa alternativas para atender reclamo electoral de Eva Prados contra Juan Oscar Morales

La Cámara de Representantes comenzó a elaborar borradores para la creación de una comisión especial que investigaría los méritos del reclamo de Eva Prados, excandidata del Movimiento de Victoria Ciudadana por el distrito 3, contra la elección del novoprogresista Juan Oscar Morales.

El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático, Ángel Matos, aclaró que, si bien los asesores del presidente Rafael “Tatito” Hernández ya trabajan en la resolución necesaria para constituir la comisión especial, la postura del liderato cameral sigue siendo esperar por que el Tribunal de San Juan se exprese acerca de la jurisdicción sobre la impugnación de elección.

Prados, en pasadas semanas, solicitó a la jueza superior Rebecca de León Ríos que paralice el procedimiento judicial que instó el 14 de enero para dar paso a una investigación legislativa sobre las irregularidades que se identificaron en el escrutinio general de la elección por el distrito 3 de San Juan.

La Constitución, en el artículo 9 de la sección 3, dispone que “cada cámara (legislativa) será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elección”, por lo que, según Prados, tiene jurisdicción en primera instancia sobre la impugnación de la certificación de Morales, quien oficialmente la superó por 128 votos.

Ante el resultado certificado por la Comisión Estatal de Elecciones, Prados sostiene que se contabilizaron 139 papeletas de voto adelantado en exceso de la cantidad de electores, que se encontraron papeletas de esta categoría de voto sin ningún tipo de doblez y que hubo electores que emitieron su sufragio ilegalmente.

“Estamos dando deferencia a los tribunales para que atiendan esto. Dicho eso, comenzamos a estudiar la posibilidad de preparar borradores de resolución porque el tribunal pudiera resolver a favor de Eva, de que la Cámara atienda, creando una comisión especial, el reclamo electoral que ella tiene en contra del compañero Juan Oscar Morales. Es un reclamo algo distinto de lo que es el caso que se ha llevado de Manuel Natal y Miguel Romero (por la alcaldía de San Juan). Se le dijo a los abogados que preparen borradores de resolución”, subrayó Matos a este medio.

De acuerdo con Matos, la comisión especial estaría compuesta por representantes de todos los partidos y, en esencia, funcionaría como una especie de mesa de escrutinio en la que se recuentan los votos de ese precinto capitalino.

En su demanda ante los tribunales, de la que sometió copia a la Cámara de Representantes, Prados solicita que se ordene una nueva elección en el precinto 3, por considerar que las presuntas ilegalidades ocurridas imposibilitan determinar a ciencia cierta el candidato ganador.

“La comisión tendría que tomar custodia de los maletines en controversia y los partidos, con sus funcionarios electorales, volver a recontar, abrir cada sobre y cada unidad. Mi interpretación de la controversia es que cuando (Prados) busca remedio en la Cámara, busca un procesamiento entre pares, que el cuerpo actúe sobre la misma. Pero la solución sigue siendo la misma: recontar votos”, afirmó Matos.

“Somos una comisión filtro, una nueva capa de confianza del remedio que pide la licenciada Eva Prados. Terreno ultranovel”, opinó el representante popular.

¿Cuánto podría demorar una resolución en caso de que la Cámara baja asumiera jurisdicción sobre la controversia?, le preguntó Metro.

“No me atrevo a aventurar. Pero no se va a acabar el 2021 sin tener una solución”, sostuvo el portavoz de mayoría, al reconocer que no existe un marco comparativo reciente para el remedio que busca Prados.