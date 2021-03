Natal no podrá presentar parte de su evidencia en demanda de impugnación

Luego de otorgarle dos horas para que explicara por qué no entregó parte de la evidencia que alegaba tener, el juez del Tribunal de Primera Instancia, Anthony Cuevas Ramos, determinó hoy, martes, no ha lugar a la petición del candidato a la alcaldía de San Juan por el partido Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo, para extender el plazo de tiempo hasta el final de hoy.

La determinación ocurre luego de que Natal Albelo no presentara los "exhibits" 14 al 20 que no anejó en un escrito que forma parte de su demanda de impugnación de la contienda por la alcaldía de San Juan contra Miguel Romero Lugo.

De esta forma, el candidato por el MVC no podrá utilizar esta evidencia durante la vista judicial pautada para este jueves.

"No ha lugar. Nuestra orden fue clara y aplicable a todos. La prueba que no fue presentada mediante moción, conforme ordenamos el 4 de marzo de 2020, no se permitirá en su presentación en el juicio", lee la determinación de Cuevas Ramos.

La fecha límite para entregar la evidencia a utilizar mediante moción era ayer, lunes, en o antes de las 12:00 del mediodía.

No obstante, dado a que el escrito de impugnación no tenía anejada la evidencia mencionada, Cuevas Ramos le otorgó esta mañana dos horas adicionales para que Natal Albelo ofreciera explicaciones.

Minutos más tarde, Natal Albelo, mediante un tuit, replicó que la evidencia ya se había entregado el 14 de enero, cuando se radicó la demanda.

"El Tribunal señaló una vista y brindó un término para presentar un listado de testigos y evidencia documental. Cumplimos con dicha orden", escribió el exrepresentante independiente.

Sin embargo, la moción informativa que emitió el equipo legal de Natal Albelo dicta que algunos de los documentos requeridos están en proceso de digitalización dado a que son "documentos originales de papel translúcido de copia al carbón, muy delicados", y requieren que sean digitalizados individualmente.

Ahora, el candidato solo contará con 13 "exhibits" de los 20 que mencionó tener en su escrito.

