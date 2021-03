Terreno colapsa y succiona vehículos oficiales en ciudad de Kentucky

Múltiples días de lluvia en el estado de Kentucky, Estados Unidos, han causado emergencias como inundaciones y colapsos de terreno.

El más reciente fue capturado en video por autoridades de la ciudad de Paintsville, donde un terraplén cedió cerca a un río y se llevó consigo múltiples carros oficiales.

En una de las imágenes se aprecia a una ambulancia siendo "tragada" por la tierra mientras colapsaba.

El incidente ocurrió en la mañana del jueves.

El gobernador de Kentucky decretó hoy estado de emergencia por los torrenciales aguaceros a lo largo del territorio. Hasta el momento, 13 ciudades ya habían decretado emergencias, incluyendo Paintsville.

These images from Prestonsburg & Paintsville capture some of the devastation faced by our mountain churches. Please pray for the communities hit by this flooding. pic.twitter.com/7h20zycYXL

— Bishop John Stowe (@BpStowe) March 3, 2021