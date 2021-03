Más de 30 colegios privados tienen autorización para clases presenciales

La presidenta de la Asociación de Colegios privados de Puerto Rico, Wanda Ayala, ofreció detalles del proceso en que se encuentran estas instituciones privadas educativas en su proceso de reapertura.

En entrevista con Radio Isla, Ayala, explicó el proceso para que se les autorice recibir estudiantes de manera presencial, el cual es el mismo que las escuelas del sistema público del país, y de las que más de 30 han recibido autorización.

“El pasado miércoles, no tengo las estadísticos del día de ayer, pero el pasado miércoles ya habían 36 colegios autorizados para abrir”, comentó.

Para que una escuela se les permita su reapertura, el municipio donde se encuentran no puede estar en nivel rojo, y debe auto certificarse al asegurar que cumplen con todos los protocolos establecidos por Salud. En conferencia de prensa, Salud explicó que de la escuela no cumplir con la información establecida, la misma será cerrada y no podrá reabrir hasta que se lleve a cabo una visita presencial.

En el día de ayer, el Colegio La Merced en el municipio de Cayey mostró imágenes de cómo comenzaron a recibir al estudiantado en el salón de clases.