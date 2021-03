Díaz Olivo dice lo sacaron de contexto al usar palabra "manduletes"

Luego de recibir fuertes críticas por sus expresiones durante el programa Alexandra a las 12, el analista político Carlos Díaz Olivo, aseguró que su intención nunca fue llamarle "manduletes" a los maestros.

Según criticó la Comisión de la Mujer de la organización magisterial Educamos, Díaz Olivo usó el término de manera despectiva hacia el trabajo de los educadores e incluso pidieron que se cancelaran sus participaciones en radio y televisión.

Ante esto, el analista publicó unas expresiones escritas en las que rechazó haber insultado a los maestros y aseguró que sus expresiones habían sido sacadas de contexto.

"Se nos indicó que la Secretaria de Educación planteó que se utilizara el verano para ayudar a los estudiantes con respecto al problema del rezago. LA NOTICIA FUE que los gremios sindicales se oponían a esto. Es en ese contexto es que critiqué únicamente a los gremios que se negaron a ayudar a los estudiantes en el verano y señalé que el problema de nuestros y nuestras estudiantes requiere un compromiso de toda la sociedad, además del profesorado y los padres, de la comunidad y de las y los ciudadanos", dijo.

Díaz Olivo agregó que el uso de la palabra se hizo mientras hablaba de la agenda de las sociedades y países exitosos.

"Las sociedades que no logran progresar se ven afectadas porque no existe ese rigor ni disciplina de trabajo y porque tienen unos 'manduletes' que no tienen esa disciplina y no quieren trabajar con rigor. Los 'manduletes' de los que hablé están en todas las sociedades a través de la historia. NUNCA DIJE Y NO DIRÍA JAMÁS QUE UN MAESTRO ES UN “MANDULETE” PORQUE YO SOY MAESTRO, PORQUE MI MADRE LO FUE TODA SU VIDA Y PORQUE SIENTO UN PROFUNDO RESPETO POR EL MAGISTERIO QUE ES MI VOCACIÓN DE VIDA", continuó.

MIS VERDADERAS EXPRESIONES: Para aquellos y aquellas que me han preguntado sobre cuáles fueron las expresiones que hice… Publicado por Carlos Díaz Olivo en Viernes, 5 de marzo de 2021

Te recomendamos: