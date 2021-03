Gobierno promete acomodo razonable a madres trabajadoras en el llamado al retorno presencial

Aunque asegura que el llamado para regresar al trabajo de manera presencial de los empleados públicos será luego de que el jefe de la agencia identifique el personal esencial, la secretaria de la gobernación, Noelia García, detalló como se va a trabajar los casos de madres que tengan a sus hijos tomando clases de manera remota.

Según la funcionaria, las personas que las escuelas de sus hijos que no estén abiertas, o que decidan no enviarlos de manera presencial, deberán comunicarse con su división de Recursos Humanos para atender la situación.

“Para eso hay un Departamento de Recursos Humanos en cada agencia. Cualquier persona que tenga un inconveniente puede tocar la puerta de su departamento y división de Recursos Humanos y se pueden lograr acomodos razonables. Un acomodo razonable no es, no tener trabajo que hacer desde su casa y seguir cobrando, necesitamos ejecutar, tenemos que lograr un balance”, comentó García en el programa Jugando Pelota Dura.

“En la medida en que hayan más empleados presenciales, habrá más trabajo remoto que se puede delegar, y se podrán identificar acomodos razonables para madres que tengan que estar atendiendo a sus hijos”, agregó.

El Departamento de Educación indicó que las clases presenciales se estarán retomando a partir del 10 de marzo y serán durante dos días a la semana durante un periodo de 3 a 4 horas.

Además, García aseguró que también serán consideradas las personas con certificado médico.

Sin embargo, sobre los empleados que no se sientan seguros regresar debido a la pandemia, la funcionaria indicó que “tenemos unos protocolos de Salud, nosotros no nos los inventamos, están suscritos por el CDC y son la norma de Salud que va a seguir Estados Unidos y sus territorios, nosotros nos tenemos que circunscribir a esas normas. En Estados Unidos el CDC nos establece que el requisito para reinsertarse al trabajo no necesariamente es la vacuna sino todos los parámetros que podemos seguir de seguridad, distanciamiento, mascarilla, higienización, limpieza…. La vacuna no es un requisito”.

“Puede ser una licencia sin sueldo, si tiene un certificado médico puede usar su licencia de vacaciones… el Gobierno tiene que ejecutar . Nosotros tenemos una responsabilidad de brindar un servicio al pueblo y tenemos que hacerlo”, comentó.

