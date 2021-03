Fabiola Cruz: Enfrentó la burocracia para rastrear el COVID-19 en la isla

A un año de haber creado desde cero el sistema de rastreo de casos de COVID-19 en el municipio de Villalba –modelo que se extendió y manejó ella misma a nivel de todo Puerto Rico– la epidemióloga Fabiola Cruz culminó su labor en el Departamento de Salud, pero aseguró a Metro que regresaría al servicio público al culminar sus estudios en medicina. Para la joven científica hay mucho que aportar al sistema de salud pública, no solo en el área de enfermedades infecciosas, sino también en la prevención de condiciones crónicas y mentales, entre otras.

Cruz recordó el reto con el que se encontró al querer expandir a otros ayuntamientos el programa que había creado. No fue por falta de dinero, ya que estaban disponibles los fondos federales por el CARES Act, sino por “la burocracia”. “Yo decía, vamos a bajarle a los municipios para no trabajar con la burocracia del sistema central… Válgame, me encontré con 78 burocracias, en todos los municipios tienen sus sistemas distintos, administrativamente son bien distintos, y fue un reto gigante poder ir levantándolo, y más en tiempos de campañas políticas, en donde sí, en un momento sentimos el impacto todos, cuando comenzaron a utilizar los sistemas para sus campañas, que se vio afectado en algún momento su funcionamiento del sistema. Eso fue como para octubre aproximadamente, pero yo creo que esa fue la parte más difícil”, comentó la salubrista un poco entre risas, ahora a la distancia.

Sin embargo, pese a que tuvo que hacerle frente a este problema criticado ampliamente por años, Cruz asegura haber tenido en el servicio público una experiencia increíble ya que desde esas posiciones es que “realmente es donde se hace el cambio”. “Mi equipo de trabajo nunca nos fuimos con que las cosas se hacen así, no, por eso el doctor (Lorenzo) González nos decía los irreverentes, de forma jocosa, porque nosotros no le faltamos el respeto a nadie, pero sí empujábamos esos cambios que eran necesarios, que quizás no era lo tradicional del sistema, es cuestión de tú luchar por lo que quieres hacer”, indicó Cruz. La epidemióloga aseguró que la honestidad es bien importante, ya que eso “ayudó a que se confiara en el sistema” y que el país los ayudara.

Aunque Cruz reconoce que falta camino por recorrer para alcanzar mayores derechos y equidad de la mujer en el campo laboral, contó con orgullo que el sistema municipal de rastreo está liderado por mujeres. “Yo creo que eso da esperanza de que las cosas están cambiando. Hay por hacer, hay mucho por continuar, quizás la experiencia a nivel de municipio es otra con epidemiólogas municipales en donde ellas sí tuvieron que enfrentarse a estos otros liderazgos que no están acostumbrados a que una mujer dirigiera un sistema persé en el municipio, pero de mi parte a nivel central siempre tuve el apoyo para poder entonces darle ese mismo apoyo a ellas a nivel municipal”, relató.

Una de las mayores satisfacciones para Cruz es que su desempeño y liderato en el manejo de la pandemia hizo que niñas muestren interés en otras áreas no tradicionales, como la medicina, leyes, ingeniería, y comiencen a preguntar cómo alcanzar sus sueños. “Hasta dentro de mi familia, mis sobrinas antes me escuchaban hablar de epidemiología, pero ahora se interesan, ahora me dicen ‘tití cómo yo puedo estudiar epidemiología, qué hago para hacer eso’, las amigas de ellas igualmente preguntan. Es bien gratificante ver que uno puede servir de ejemplo dentro de este campo de la salud pública que antes no se hablaba mucho, están las ciencias que también tampoco se hablaba mucho de lo que es ser un científico, como llegar a ser científico”, expresó.

Y así, la joven epidemióloga que en las redes sociales alertaba en marzo de 2020 cómo iba levantando un sistema para manejar la pandemia en Villalba, hoy le dice hasta luego a un Puerto Rico que le agradece haber salvado vidas en toda la Isla, con la esperanza de retornar a aportar a la patria como doctora en medicina.