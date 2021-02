Representante pide a Educación datos sobre protocolo para atender casos Covid-19

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) por acumulación, Héctor Ferrer Santiago, solicitó este miércoles al Departamento de Educación que presente información sobre el protocolo a seguir en caso de algún resultado positivo en escuelas regulares, escuelas especializadas y escuelas residenciales o “Boarding Schools” luego que inicien las clases presenciales.

En el caso de las escuelas residenciales en el Albergue Olímpico en Salinas, CROEM en Mayagüez y CROEV en Villalba, no van a empezar a dar clases en marzo, según dijo recientemente el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López.

“Es imperativo velar por la salud y seguridad tanto de nuestros estudiantes como de nuestros maestros y personal administrativo en el sistema de enseñanza. Si bien es cierto que es importante iniciar clases presenciales, no es menos cierto que debe hacerse de manera responsable. Es necesario que el Departamento de Educación establezca y publique de antemano los protocolos salubristas, no tan solo los del manejo de las instalaciones escolares sino el protocolo a seguir si surge algún caso positivo. Es incontenible que el Departamento no ha podido precisar dicho protocolo a una semana de la proyectada apertura”, enfatizó Ferrer Santiago en una declaración escrita.

Además, solicitó información sobre el plan de reapertura y mantenimiento de las escuelas de cara al semestre escolar de agosto a diciembre de 2021.

“El Departamento de Educación tendrá un plazo de 5 días a partir de la aprobación de esta Resolución para entregar toda la información. Este tema es uno prioritario que requiere nuestra atención inmediata”, precisó el representante.

Te recomendamos: