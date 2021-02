A un año del vil asesinato de Alexa, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió hoy, miércoles, que se esclarezca este crimen de odio que conmocionó al país y que los medios no revictimicen más a una comunidad que está bajo ataque.

Policía afirma que la pesquisa por el asesinato de Alexa sigue activa A un año del vil asesinato contra la mujer trans, las autoridades continúan colaborando con el FBI

“A un año de su vil asesinato, es hora de hacerle justicia a Alexa Negrón Luciano, pues parece que hay gente que no ha aprendido nada. Este crimen de odio no puede quedar impune, pero tampoco los medios pueden usar un nombre y pronombres con los que ella no se identificaba. No importa lo que la familia diga, Alexa no era un hombre con falda; era una mujer trans, vivió como tal y así debe ser recordada y respetada. A Alexa la mataron porque alguien creyó la retórica de odio de los fundamentalistas de acusar falsamente de pervertida a la gente trans por meramente usar el baño de acuerdo a su identidad de género”, aseveró Serrano.

“A Alexa la enjuiciaron en las redes sociales, la persiguieron, la cazaron, la grabaron acechándola con epítetos transfóbicos y la mataron. Eso fue un crimen de odio. Decir lo contrario, como hizo un noticiero televisivo ayer es una falta de respeto y un violento ataque a la comunidad trans en su momento de mayor vulnerabilidad”, continuó señalando el activista.

El portavoz de Puerto Rico Para [email protected] aprovechó para invitar al pueblo a unirse al reclamo de justicia para Alexa en un evento que se llevará a cabo hoy a las tres de la tarde, en el lugar donde fue asesinada en el cruce de las carreteras 165 y 865 de Toa Baja. El acto de recordación, organizado por Waves Ahead y Arianna’s Center, contará con la participación de oficiales electos, activistas, líderes religiosos y artistas.

“Tras el crimen de Alexa, se perpetraron seis asesinatos de personas trans en un año. Es una epidemia de violencia transfóbica sin precedentes en Puerto Rico. Es hora de hacer justicia en todos estos casos para enviar un mensaje de que el odio no tiene lugar en nuestra patria. Queremos justicia para Alexa Negrón Luciano, Serena Angelique Velázquez, Layla Peláez, Penélope Díaz, Yampi Méndez, Michelle Ramos y Samuel Edmund Damián Valentín. Las personas trans merecen vivir en paz, equidad y libertad. Ya basta de tanto odio”, concluyó Serrano.