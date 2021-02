MVC se desvincula de nuevo trabajo de Lúgaro con Foundation for Puerto Rico

El liderato del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) se distanció hoy de la contratación de su excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro con la entidad privada Foundation for Puerto Rico (FPR).

Ayer, la organización anunció hoy la creación del Centro de Innovación Estratégica que estará dirigido por Lúgaro. La semana pasada, la excandidata anunció su retiro de la política electoral luego de haber alcanzado la tercera posición en los comicios de noviembre.

"La Lcda. Alexandra Lúgaro fue una parte importante del MVC y del éxito que tuvo en las pasadas elecciones. La decisión de la Lcda. Lúgaro de ir a trabajar con Foundation for Puerto Rico es personal, por lo que el MVC no está atado a la misma", dijo Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del MVC.

"Nuestro movimiento está en un proceso de reorganización, que ya estaba corriendo desde antes, y que tenemos la seguridad seguirá fortaleciéndonos como fuerza política, más allá de lo electoral. Nos reafirmamos en nuestros principios, agenda urgente y nuestro programa, que unieron a las personas que conforman el movimiento y lo continúan guiando", señaló mediante declaraciones escritas.

Las expresiones de Rivera Lassén se suman a las que emitió esta mañana la representante del MVC Mariana Nogales, quien aseguró que continúa teniendo reparos con la entidad privada.

En entrevista con Radio Isla, la legisladora de la Cámara baja, indicó que “ella (Alexandra Lúgaro) nos dijo que había obtenido un trabajo en una organización sin fines de lucro pero en ningún momento nos indicó con que organización”, con la que acepta que sigue “teniendo reparos”.

“El problema con Foundation for Puerto Rico es que es una organización que se crea en el contexto del capitalismo del desastre, ese es mi reparo mayor y que por supuesto ocupa espacios que deberían estar ocupando las organizaciones verdaderamente comunitarias”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si este decisión laboral de la pasada candidata a la gobernación su partido es contradictorio al mensaje que llevaron en la campaña, Nogales no quiso opinar, pero sí afirmó que no hubiese aceptado un trabajo con Foundation for Puerto Rico.

