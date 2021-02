Educación asegura compensará terapias a unos 30 mil estudiantes de educación especial

El secretario asociado de Educación Especial del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos, indicó hoy que la agencia buscará compensar las terapia a unos 30,203 estudiantes que sus servicios le fueron interrumpidos debido a los terremotos de enero de 2020 y la pandemia del COVID-19.

El funcionario señaló que, en medio de una vista pública senatorial, para el año escolar 2019-2020, la agencia mantiene pendiente para compensar 87,578 servicios a estudiantes de educación especial.

De acuerdo con una gráfica provista por Ramos, las regiones de San Juan y Mayagüez cuentan con las cifras más altas en servicios pendientes para esta población estudiantil.

Durante su ponencia, Ramos apuntó a que estos servicios se compensarán en la sesión académica de verano y en agosto. Añadió que las familias pueden coordinar el tiempo compensatorio con sus respectivos terapistas.

"Es un tema que obviamente requiere documentarse y mantenerse en el expediente. Los servicios compensatorios no necesariamente se tienen que dar de manera inmediata y el Departamento está obligado a rendir una compensación", dijo Ramos.

En el sistema público, poco más de 103,000 estudiantes pertenecen al programa de educación especial.

El funcionario también expuso que cuentan con 908 vacantes para puestos de asistentes en educación especial también conocidos como 'T1'.

En cuanto a la educación especial a distancia, Ramos indicó que, al 30 de septiembre de 2020, un 48% de los estudiantes del sistema que estaban utilizando la modalidad módulos, 67% que estaban utilizando la modalidad de Microsoft Teams (MST Teams) y 5% que estaban utilizando la modalidad de teleeducación.

Se oponen a Plan de reapertura de escuelas

Por su parte, Carmen Warren, presidenta del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, indicó que el plan de reapertura de escuelas no considera las necesidades de la población estudiantil de educación especial.

"El Plan al que tuvimos acceso, según redactado, excluye a la comunidad escolar y los padres, en especial, a nuestros estudiantes del Programa de Educación Especial", dijo Warren durante su ponencia ante una vista pública de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación que preside la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

Warren también denunció que los transportistas no fueron incluidos en el plan de vacunación a personal del DE. "El Departamento de Educación no contempla a los transportistas, que son los primeros en tener contacto con nuestros estudiantes. No fueron incluidos en el plan de vacunación, ni se consideraron medidas de higiene, distanciamiento físico entre otros, para que los estudiantes reciban este servicio tan importante", añadió.

Warren, a su vez, indicó que los casos presenciales de educación especial deben ser vistos caso a caso y no que se implemente un retorno uniforme a todos los alumnos de dicho programa.

"Hay que buscar alternativas en donde estos estudiantes pueda ser servidos de manera presencial y que consideramos que debe considerarse caso a caso. Si hay acuerdo entre los profesores que van a servir ya sea maestro o maestra, terapeutas o asistentes, un acuerdo que se paute entre madres y padres en un espacio provisto y seguro, pues debe darse la oportunidad para que ese ejercicio se pudiese hacer", dijo.

Mientras que Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros, cuestionó el plan de reapertura del DE y aseguró que la agencia no ha sido clara en cómo procederá un reinicio de clases.

"La falta de visión, de planificación, de gerencia, de comunicación y de ejecución forman el conjunto de problemas que tiene el DEPR para articular un reinicio de clases presencial o híbrido exitoso", señaló Bonilla durante su ponencia. Criticó también que no existan datos certeros sobre la cantidad de maestros y maestras vacunadas hasta el momento. Alertó también sobre los riesgos de contagio que existe en las escuelas.

"Si el Departamento de Educación insiste en comenzar de forma presencial en marzo, entonces la Asociación de Maestros de Puerto Rico propone que, el programa de Educación Especial ausculte el retomar los servicios relacionados en las escuelas siempre y cuando se haga de una forma segura y salubre", dijo.

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, esbozó reclamos similares y cuestionó el plan de reapertura del DE. Indicó que un retorno a los planteles escolares debe cumplir con las condiciones estrictas de salud, que incluyen una baja tasa de positividad del COVID-19.

"Si hay alguien que ama a la niñez es el magisterio, si hay alguien que desea un regreso presencial, es el magisterio, pero el mismo tiene que realizarse bajo unas condiciones estrictas de salud y seguridad que actualmente el gobierno no puede ofrecer", comentó Martínez en su ponencia.

