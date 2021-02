Depositan los primeros $176 millones en tarjeta del PAN por ayuda de estudiantes

La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, junto al administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico (ADSEF) de la Familia, Alberto Fradera Vázquez, confirmaron hoy el envío de $176.8 millones en asistencia alimentaria del Pandemic EBT (P-EBT), al primer grupo de 219 mil estudiantes del sistema escolar público que son beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“Hoy se recibieron los primeros desembolsos de la asistencia alimentaria del P-EBT, un programa que alivia la necesidad de cientos de miles de familias que por más de un año han enfrentado grandes retos ante la Pandemia. Con esta ayuda queremos garantizar que nuestros menores tengan acceso a una alimentación adecuada que beneficie y fortalezca su salud”, sostuvo la Secretaria de la Familia.

Aproximadamente 336 mil estudiantes en Puerto Rico son elegibles al P-EBT de los cuales 286,787 son estudiantes del sistema público de enseñanza, 219 mil pertenecen al PAN, alrededor de 67 mil estudiantes del sistema público no participan del programa PAN y 50 mil estudiantes pertenecen a entidades escolares privadas o sin fines de lucro elegibles.

Por su parte el administrador de ADSEF manifestó que, “los desembolsos de la primera fase continúan la semana próxima, el martes 23 de febrero para los dígitos que terminan del 3 al 5; el miércoles 24 de febrero para los dígitos 6 y 7 el jueves 25 de febrero para los del 8 y 9.”

Fradera Vázquez, señaló que cada desembolso está siendo verificado por un grupo de conciliación para asegurarse que en los casos en los que haya datos conflictivos, las familias reciban el ajuste que corresponde de manera expedita.

“Tenemos comunicación diaria con el equipo del Departamento de Educación para atender cualquier discrepancia en los datos. Hasta la fecha de las emisiones efectuadas un 98.9% han sido correctas. Cualquier ajuste de beneficios necesario ha sido identificado y se está atendiendo de manera urgente,” aseguró.

Por otro lado, Fradera Vázquez compartió que los informes en los comercios son positivos y que no han reportado ninguna dificultad de sistemas, ni aglomeración de personas. "La asistencia del P-EBT se puede utilizar para la compra de alimentos no preparados en los más de tres mil comercios certificados del PAN y en los Mercados Familiares. Cada desembolso mensual puede ser utilizado hasta por un periodo de seis meses, por lo que las familias no tienen que hacer uso del total de la asistencia en un solo mes.”

La segunda fase, que incluye a estudiantes del sistema público escolar, que no son beneficiarios del programa PAN inicia el lunes, 22 de febrero de 2021 con la apertura del portal. Las familias pueden acceder al enlace pr.gov/pebt/ para obtener más información.

“Estamos confiados que esta implementación siga desarrollándose en orden y que atenderemos todo reclamo oportunamente. Esta asistencia impacta un por ciento alto de la población. Hay casi 500 mil personas en las familias que reciben los beneficios del P-EBT y del PAN. Tenemos los mecanismos para atenderles y próximamente estaremos anunciando el Centro de Servicios del P-EBT, lo que aumenta el alcance de la ayuda,” concluyó el administrador.

