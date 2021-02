El duque de Edimburgo permanecerá hospitalizado hasta la semana próxima

El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II, "probablemente" permanecerá hospitalizado hasta la semana próxima, según ha informado la BBC, que cita a una fuente del Palacio de Buckingham.

Así se ha decidido después de hablar con el médico que le está tratando, que actúa "con una abundante precaución", según la fuente.

El duque de Edimburgo, de 99 años, se encuentra de buen humor después de ser trasladado al Hospital Rey Eduardo VII, ubicado en el centro de la capital británica, Londres, el martes.

Aunque no se ha hecho pública la razón exacta por la que ha sido internado en un centro médico, sí se ha informado de que la medida se ha tomado por "precaución" después de que Felipe "se sintiese mal". No obstante, su condición no está relacionada con la COVID-19.

Felipe cumplirá 100 años en junio. Anunció su retirada de la vida pública en 2017 y está considerado el consorte en activo más longevo de la historia de la familia real británica. En enero fue vacunado contra el coronavirus, al igual que Isabel II.

